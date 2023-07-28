快訊

賴清德愛將！民進黨客家部主任蔣絜安碩論抄襲 　遭台大撤學位

明年有機會降息？投資00679B、00772B用低風險輕鬆超越0050報酬

最喜歡勾心鬥角3星座出爐！他鬼點子最多「心機全拿來對付敵人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭批貪汙第一品牌 綠委反擊：柯市府涉貪被起訴逾百人「遠勝郝市府」

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團召開「前瞻建設在那裡?侯市長打臉侯市長」記者會，立委劉世芳（中）、莊瑞雄（右）、立委參選人李坤城（左）出席。記者曾吉松／攝影
民進黨立院黨團召開「前瞻建設在那裡?侯市長打臉侯市長」記者會，立委劉世芳（中）、莊瑞雄（右）、立委參選人李坤城（左）出席。記者曾吉松／攝影

民眾黨立法院黨團今日批評民進黨貪汙第一品牌，呼籲民進黨停止濫用權力和政府資源。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，民進黨勇於接受批評，並清楚表達反貪汙的態度，反倒柯文哲擔任台北市長任內，北市府涉貪被起訴有108人，比起郝龍斌擔任市長期間的102人還多，民眾黨批評別人之前，應該先反省自己。

莊瑞雄指出，每個政黨裡面如果出現敗類，就看各政黨的處理態度，台北市做為首都被認為是指標，比較郝龍斌市長任內跟柯文哲市長任內，到底誰在打自己的臉，從數據可以清楚看到，郝市府任內貪瀆被起訴有102人、柯市府任內108人。

莊瑞雄說，柯文哲過去批評貪汙來自縱容，但如何處理，可以看出各政黨有無決心跟魄力，民進黨勇於接受批評，但態度非常清楚，任何人只要涉貪，民進黨一定會用最高標準，民眾黨批評民進黨的時候，應該反省一下自己。

莊瑞雄舉例，柯文哲擔任市長期間，爆發勞動局長、殯葬處副處長、水利處等弊案，民眾黨在批評別人之前，要先想想巴掌會不會打到自己，任何政黨執政都要受到最高檢驗。

民進黨 莊瑞雄 柯文哲 貪汙

延伸閱讀

柯文哲批前瞻變「錢沾」 王國材：環狀線即申請中央補助

賴清德、柯文哲民調高卻藏警訊 媒體人曝藍營取勝關鍵

批柯文哲另樁爛帳北藝中心2.34億 簡舒培：監察院該查

柯文哲再批前瞻建設 轟民進黨大撒幣綁樁無法認同

相關新聞

民進黨客家主任碩論抄襲 檢舉人游智彬：台大已撤學位

新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，並向台大檢舉。游智彬今在新黨...

性平三法首部曲！性別平等教育法三讀 嚴禁未成年師生戀

立法院今天三讀通過「性別平等教育法」部分條文，明定禁止未成年「師生戀」，在成年學生方面，三讀條文明定，校長或教職員工不得...

蔡總統確診嚴重到失聲？總統府回應了

媒體報導，蔡英文總統因確診完全沒有聲音。總統府發言人林聿禪今天表示，蔡總統並沒有報導所稱「失聲」的狀況，而是今早身體仍有...

數位身分證喊卡衍生1.3億 綠委：四黨團都同意改封存

審計部昨公布去年度中央政府總決算審核報告，當中指出，數位身分證暫緩換發，因契約暫停執行，須多支付逾1.3億元給中央印製廠...

基隆藍議員嗆「討中共打」 國民黨：違黨紀將查處

國民黨籍基隆市議員呂美玲近日對民眾嗆「討打」、「給中共照顧」等論述，引發社會各界指責。國民黨今表示，呂美玲發言非國民黨立...

林碧炤揭秘：李登輝原不想稱「兩國論」還曾要求修正

國史館明天將舉辦「李登輝故舊僚屬訪談錄」新書發表會，國安會前副秘書長林碧炤為當時重要外交兩岸幕僚，也在訪談人物中。林碧炤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦