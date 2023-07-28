遭批貪汙第一品牌 綠委反擊：柯市府涉貪被起訴逾百人「遠勝郝市府」

民眾黨立法院黨團今日批評民進黨是貪汙第一品牌，呼籲民進黨停止濫用權力和政府資源。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，民進黨勇於接受批評，並清楚表達反貪汙的態度，反倒柯文哲擔任台北市長任內，北市府涉貪被起訴有108人，比起郝龍斌擔任市長期間的102人還多，民眾黨批評別人之前，應該先反省自己。

莊瑞雄指出，每個政黨裡面如果出現敗類，就看各政黨的處理態度，台北市做為首都被認為是指標，比較郝龍斌市長任內跟柯文哲市長任內，到底誰在打自己的臉，從數據可以清楚看到，郝市府任內貪瀆被起訴有102人、柯市府任內108人。

莊瑞雄說，柯文哲過去批評貪汙來自縱容，但如何處理，可以看出各政黨有無決心跟魄力，民進黨勇於接受批評，但態度非常清楚，任何人只要涉貪，民進黨一定會用最高標準，民眾黨批評民進黨的時候，應該反省一下自己。

莊瑞雄舉例，柯文哲擔任市長期間，爆發勞動局長、殯葬處副處長、水利處等弊案，民眾黨在批評別人之前，要先想想巴掌會不會打到自己，任何政黨執政都要受到最高檢驗。