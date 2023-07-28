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數位身分證喊卡衍生1.3億 綠委：四黨團都同意改封存

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
審計部表示，數位身分證契約暫停，持續浪費逾1.3億元公帑。聯合報系資料照
審計部表示，數位身分證契約暫停，持續浪費逾1.3億元公帑。聯合報系資料照

審計部昨公布去年度中央政府總決算審核報告，當中指出，數位身分證暫緩換發，因契約暫停執行，須多支付逾1.3億元給中央印製廠；行政院應盡速確立換發政策，若續推計畫，內政部應與中央印製廠重新議價。 民進黨立法院黨團今日表示，數位身分證暫緩推動衍生費用，行政院已經請公共工程委員會邀集相關部會召開協調會，若有預算編列需求，行政院會編列後送立法院審查。

數位身分證換發因資安疑慮喊卡，審計部昨天公布政府支出1.3億元，被批評浪費人民納稅錢。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今日表示，當時數位身分證換發因資安疑慮太大，行政院決定暫緩推動，四個黨團都同意改封存模式。

對於數位身分證暫緩推動所衍生的問題，劉世芳表示，行政院提到政策推動要成立個資保護委員會，還有新式數位身分證要經過資安、法制、政策等三程序，都完成後才會續行，這段期間衍生費用，行政院已請公共工程委員會找相關部會召開協調會，按照公共工程履約爭議提出較好方案，如果需要編列預算，行政院會照編送立法院審查。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天表示，數位身分證暫緩推動衍生費用，行政院已經請公共工程委員會邀集相關部會召開協調會，若有預算編列需求，行政院會編列後送立法院審查。記者林縉明／攝影
民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天表示，數位身分證暫緩推動衍生費用，行政院已經請公共工程委員會邀集相關部會召開協調會，若有預算編列需求，行政院會編列後送立法院審查。記者林縉明／攝影

數位身分證 行政院 立法院

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