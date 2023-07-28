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性平三法首部曲！性別平等教育法三讀 嚴禁未成年師生戀

聯合報／ 記者周佑政林縉明／台北即時報導
立法院今天三讀通過「性別平等教育法」部分條文，明定禁止未成年「師生戀」。圖／擷取自國會頻道
立法院今天三讀通過「性別平等教育法」部分條文，明定禁止未成年「師生戀」。圖／擷取自國會頻道

立法院今天三讀通過「性別平等教育法」部分條文，明定禁止未成年「師生戀」，在成年學生方面，三讀條文明定，校長或教職員工不得利用不對等的權勢關係發展親密關係。

前陣子政壇爆發MeToo風暴，引發社會高度關注，行政院提出「性平三法」相關修法草案，立法院也在這次臨時會處理相關修法。

性平教育法修法後明定，未成年禁止師生戀，若為成年學生，校長或教職員工不得利用不對等權勢關係發展親密關係。其次，學生代表將納入各級性平教育委員會成員。第三，若性騷擾行為人為校長、教師、職員或工友者，被害人可逕自向主管機關申復；調查小組成員應全部外聘。

此外，修法也明定，被害人得主動要求重新調查，被害人不服調查結果，可於收到書面通知次日30天內，向學校或主管機關申復。

民進黨立委林宜瑾表示，台灣正接受MeToo運動洗禮，曾有受害者揭露在學生時期，受到老師利用職權優勢騷擾、侵害，導致往後幾年身心飽受煎熬。在修法過程中，她力倡完備對「師生戀」的法律規範，全面禁止學校職員與未成年學生發展「親密關係」，違者終身不得聘用。

性別平等教育法是性平三法中首部三讀修正通過的法案，性別工作平等法、性騷擾防治法相關修正草案，朝野黨團沒有共識的修法條文，預計在31日，臨時會最後一天進行表決。

未成年 性平三法 主管

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