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檢舉名人詐騙反而更猖獗 王鴻薇：打詐國家隊宣告失敗

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

台灣冒用名人名義詐騙猖獗，國民黨立委王鴻薇揭露她就是被冒用的受害者之一。王鴻薇今日轟，打詐國家隊宣告失敗，就算依「網路投資廣告實名制」，以她的案例來看，詐騙集團以贈書名義，完全繞過規定。

王鴻薇說，她在臉書被冒名成立詐騙粉專、Line群，在昨天發文的第一時間，警政署、內政部都有協助並通報社群平台下架相關粉專。然而下架之後，詐騙集團反而變本加厲，更多她的名字冒名粉專如雨後春筍林立。

王鴻薇強調，感謝內政部與警政署同仁處理她被冒名的問題，但是顯然這樣的詐騙形式，國家打詐隊根本束手無策。除了創辦粉絲專頁相當容易以外，就算依照「網路投資廣告實名制」，以她的案例來看，道高一尺魔高一丈，詐騙集團是以贈書名義，完全繞過規定。

王鴻薇指出，詐騙集團如此囂張跋扈，更讓政府的威信掃地，雖然她會盡最大力量舉報下架，也宣導民眾不要受騙，但是政府對詐騙集團莫可奈何，被冒名的人難道要報案到懷疑人生嗎？

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