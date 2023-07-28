聽新聞
test
0:00 / 0:00
檢舉名人詐騙反而更猖獗 王鴻薇：打詐國家隊宣告失敗
台灣冒用名人名義詐騙猖獗，國民黨立委王鴻薇揭露她就是被冒用的受害者之一。王鴻薇今日轟，打詐國家隊宣告失敗，就算依「網路投資廣告實名制」，以她的案例來看，詐騙集團以贈書名義，完全繞過規定。
王鴻薇說，她在臉書被冒名成立詐騙粉專、Line群，在昨天發文的第一時間，警政署、內政部都有協助並通報社群平台下架相關粉專。然而下架之後，詐騙集團反而變本加厲，更多她的名字冒名粉專如雨後春筍林立。
王鴻薇強調，感謝內政部與警政署同仁處理她被冒名的問題，但是顯然這樣的詐騙形式，國家打詐隊根本束手無策。除了創辦粉絲專頁相當容易以外，就算依照「網路投資廣告實名制」，以她的案例來看，道高一尺魔高一丈，詐騙集團是以贈書名義，完全繞過規定。
王鴻薇指出，詐騙集團如此囂張跋扈，更讓政府的威信掃地，雖然她會盡最大力量舉報下架，也宣導民眾不要受騙，但是政府對詐騙集團莫可奈何，被冒名的人難道要報案到懷疑人生嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言