邱臣遠：前瞻計畫要分輕重緩急 不是開支票讓大家搶
綠營指民眾黨主席柯文哲擔任台北市長內任，包括東西門戶改建等，中央都有補助，批柯吃乾抹淨後開始批評中央，不厚道；民眾黨立法院黨團總召邱臣遠反問，請民進黨回答，前瞻計畫是台北市的前瞻計畫還是民進黨的前瞻計畫？
邱臣遠表示，前瞻計畫八年拿了8400億元納稅錢，但想得到的重大建設有什麼？沒有到基隆的基隆捷運、3.5億暴增到12億的新竹棒球場衍生弊案。政府應分輕重緩急進行，而不是支票一開，叫大家來搶，再用顏色去判斷，用政策買票的方式，做大小眼的資源分配。
邱臣遠指出，民進黨政府的前瞻計畫變成「乾坤大挪移」計畫，最後變成壓垮地方財政的「錢坑計畫」，頭痛醫頭、腳痛醫腳，先射箭再畫靶，是非常不負責任的前瞻計畫。
民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨近日提出前瞻計畫的質疑，是幫全台灣許多縣市發聲，許多縣市自籌款根本就吃不消；民進黨開記者會反擊，根本就是避重就輕，混淆視聽，財劃法24年未修法，到底要不要修？看起來執政黨並沒有要從結構性解決問題。
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