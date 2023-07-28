快訊

賴清德愛將！民進黨客家部主任蔣絜安碩論抄襲 　遭台大撤學位

明年有機會降息？投資00679B、00772B用低風險輕鬆超越0050報酬

最喜歡勾心鬥角3星座出爐！他鬼點子最多「心機全拿來對付敵人」

邱臣遠：前瞻計畫要分輕重緩急 不是開支票讓大家搶

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（左）、總召邱臣遠（中）、發言人楊寶楨（右）今天舉行「瘋狂大撒幣政策買票 民進黨貪腐第一品牌」記者會。 圖/民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（左）、總召邱臣遠（中）、發言人楊寶楨（右）今天舉行「瘋狂大撒幣政策買票 民進黨貪腐第一品牌」記者會。 圖/民眾黨團提供

綠營指民眾黨主席柯文哲擔任台北市長內任，包括東西門戶改建等，中央都有補助，批柯吃乾抹淨後開始批評中央，不厚道；民眾黨立法院黨團總召邱臣遠反問，請民進黨回答，前瞻計畫是台北市的前瞻計畫還是民進黨的前瞻計畫？

邱臣遠表示，前瞻計畫八年拿了8400億元納稅錢，但想得到的重大建設有什麼？沒有到基隆的基隆捷運、3.5億暴增到12億的新竹棒球場衍生弊案。政府應分輕重緩急進行，而不是支票一開，叫大家來搶，再用顏色去判斷，用政策買票的方式，做大小眼的資源分配。

邱臣遠指出，民進黨政府的前瞻計畫變成「乾坤大挪移」計畫，最後變成壓垮地方財政的「錢坑計畫」，頭痛醫頭、腳痛醫腳，先射箭再畫靶，是非常不負責任的前瞻計畫。

民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨近日提出前瞻計畫的質疑，是幫全台灣許多縣市發聲，許多縣市自籌款根本就吃不消；民進黨開記者會反擊，根本就是避重就輕，混淆視聽，財劃法24年未修法，到底要不要修？看起來執政黨並沒有要從結構性解決問題。

2024大選 總統大選 邱臣遠 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲再批前瞻建設 轟民進黨大撒幣綁樁無法認同

柯文哲批前瞻計畫壓垮地方財政 交通部回應了

民眾黨質疑前瞻變錢坑 綠營：打空戰不關心基層生活

賴清德籲地方聲援前瞻計畫 立委蔡易餘力挺治水成效

相關新聞

民進黨客家主任碩論抄襲 檢舉人游智彬：台大已撤學位

新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，並向台大檢舉。游智彬今在新黨...

性平三法首部曲！性別平等教育法三讀 嚴禁未成年師生戀

立法院今天三讀通過「性別平等教育法」部分條文，明定禁止未成年「師生戀」，在成年學生方面，三讀條文明定，校長或教職員工不得...

蔡總統確診嚴重到失聲？總統府回應了

媒體報導，蔡英文總統因確診完全沒有聲音。總統府發言人林聿禪今天表示，蔡總統並沒有報導所稱「失聲」的狀況，而是今早身體仍有...

數位身分證喊卡衍生1.3億 綠委：四黨團都同意改封存

審計部昨公布去年度中央政府總決算審核報告，當中指出，數位身分證暫緩換發，因契約暫停執行，須多支付逾1.3億元給中央印製廠...

基隆藍議員嗆「討中共打」 國民黨：違黨紀將查處

國民黨籍基隆市議員呂美玲近日對民眾嗆「討打」、「給中共照顧」等論述，引發社會各界指責。國民黨今表示，呂美玲發言非國民黨立...

林碧炤揭秘：李登輝原不想稱「兩國論」還曾要求修正

國史館明天將舉辦「李登輝故舊僚屬訪談錄」新書發表會，國安會前副秘書長林碧炤為當時重要外交兩岸幕僚，也在訪談人物中。林碧炤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦