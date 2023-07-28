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蔡總統確診嚴重到失聲？總統府回應了
媒體報導，蔡英文總統因確診完全沒有聲音。總統府發言人林聿禪今天表示，蔡總統並沒有報導所稱「失聲」的狀況，而是今早身體仍有不適症狀，經醫療團隊評估，建議總統應取消行程，多加休息。
林聿禪指出，出於此原因，早上的公務行程請行政院長陳建仁代表出席，下午總統府原轉會則請副總統賴清德主持，蔡總統目前仍持續透過團隊掌握各項國政，並感謝各界的關心。
【中央社／台北28日電】
總統蔡英文今天取消兩項公開行程，總統府發言人林聿禪表示，蔡總統因確診今早身體仍有不適症狀，經醫療團隊評估，建議取消行程，多加休息，目前仍持續透過團隊掌握各項國政。
總統府稍早通知，蔡總統原訂上午10時30分出席「台積電全球研發中心啟用典禮」改由行政院長陳建仁代為出席；下午2時的「總統府原轉會第19次委員會議」，則由副總統賴清德代為主持。
蔡總統取消兩項公開行程引發關注，林聿禪透過媒體群組表示，蔡總統因確診今早身體仍有不適症狀，經醫療團隊評估，建議應取消行程，多加休息，因此早上公務行程請陳建仁代表出席，下午總統府原轉會則請賴副總統主持。
林聿禪說，蔡總統目前仍持續透過團隊掌握各項國政，感謝各界的關心，但總統並未有媒體所指的「失聲」情形。
蔡總統是在25日結束上午行程後，午間略感身體不適，後經COVID-19快篩呈現陽性，隨即取消當天公開行程，但翌日恢復良好，便全程配戴口罩視導漢光演習。
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