批柯文哲另樁爛帳北藝中心2.34億 簡舒培：監察院該查

北流1.9億元爭議款延燒，民進黨北市議員簡舒培今批民眾黨總統參選人柯文哲，當8年市長留一堆爛帳給台北市民，還想玩兩面手法把民眾當「憨人」？另一筆爛帳台北表演藝術中心2.34元履約爭議，也該被監察院調查。她批柯就是害怕被查，所以要自家議員杯葛，不把案子送監察院，直呼說一套做一套，完全經不起考驗。

她指出，柯文哲一邊甩鍋給市長蔣萬安、情勒中央買單，還一邊拍影片高喊「我蓋我負責」，宣稱「監察院要查我不怕」，但是，直呼柯留給台北市民的爛帳、該被監察院調查的事，絕對不只北流這一樁，還有北藝中心2.34元億調解賠償金。

簡舒培說，蔣萬安今年把北藝中心2.34億元賠償金送到議會追加預算，她發現蔣完全不知道這筆追加預算的內容，更誇張的是，柯文哲與廠商所協調的賠償金已超過北藝中心工程總預算，「柯文哲竟然沒有經過議會同意，就跟廠商簽訂賠償調解書，又一次完全跳過議會監督」。

她提到，教育委員最後把預算刪至1000元，同時提出2項附帶決議，一是譴責柯文哲侵害議會預算審查權，另一項則是送請監察院調查柯市府簽訂程序有無違失。

簡舒培批，這位喊著「我蓋我負責」的前市長、民眾黨主席柯文哲，竟然策動民眾黨市議員，試圖對委員會決議翻案，說這是「部分議員」的決議，更不忘歌功頌德一番，聲稱柯文哲「依當時狀況作出負責任且合法決定」，一面說禁得起考驗，一面提出臨時動議杯葛委員會決議，要求修正附帶決議。

她直呼，如果柯文哲真的覺得自己經得起考驗，為什麼還要讓民眾黨議員為他護航？「講白了，就是柯文哲害怕被監察院調查，所以要自家議員杯葛，不把案子送到監察院，完全說一套做一套！」