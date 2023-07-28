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美義聯合聲明 關切台海和平穩定

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國總統拜登在白宮接待來訪的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），兩人會後聯合聲明提到，致力於打造自由、開放、繁榮、包容且安全的印太區域，重申維護台海和平穩定的重要性；美義承諾就中國帶來的機遇和挑戰強化雙邊與多邊磋商。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在兩人會晤前預告，拜登與梅洛尼將討論烏克蘭戰事、北非發展、更緊密地協調涉及中國大陸的事務，也會討論到義大利明年將擔任七大工業國（G7）的輪值主席。

聯合聲明表示，美國與義大利堅定致力於自由、開放、繁榮、包容且安全的印太區域，美國歡迎義大利加強在區域的存在；美義重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，台海和平穩定有助區域與全球安全和繁榮。

此外，美國與義大利在聯合聲明承諾，強化雙邊與多邊的磋商，來應對中華人民共和國帶來的機遇和挑戰；這也是該聯合聲明唯一一次提到中國大陸。

義大利明年將擔任G7主席國，聯合聲明表示，美義將持續協作推動全球繁榮、包容性成長與和平安全，G7將擴大努力，推動潔淨能源轉型，應對氣候、貧窮、糧食和經濟等全球挑戰。

針對俄烏戰爭，美義透過聯合聲明重申與力抗俄羅斯無理侵略的烏克蘭站在一起；無論多久，兩國會持續提供烏克蘭政治、軍事、金融與人道援助，朝達成尊重聯合國憲章與烏克主權和領土完整的公正且持久和平目標前進。

美國與義大利同聲譴責俄羅斯退出黑海穀物協議，還攻擊烏克蘭的穀物貯存與運輸的基礎設施；兩國重申烏克蘭自黑海出口糧食的重要性。

義大利 美國 烏克蘭

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