柯文哲批前瞻變「錢沾」 藍批綁樁

民眾黨總統參選人柯文哲砲轟前瞻軌道建設完成率僅百分之五點三，前瞻變「錢沾」，副總統、民進黨總統參選人賴清德則要求黨公職下鄉澄清，前瞻成了政治攻防話題。民眾黨立委昨天再批前瞻淪為政黨買票工具，且是「中央請客、地方埋單」、「有功中央攬、有過地方扛」。國民黨北市議員徐巧芯直言，「講白一點就是綁樁」，是民進黨的大撒幣跟亂花錢。

民眾黨立院黨團幹事長張其祿說，前瞻有三大問題，包括計畫項目拚拚湊湊、預算雙重浪費；特別預算規避監督；甚至縣市顏色不同、補助不同，淪中央請客、地方埋單。同黨立委邱臣遠也批評，前瞻最被詬病就是執行率不彰，民進黨只會數字包裝，計畫內容先射箭再畫靶。

張其祿說，前瞻計畫許多建設本身都是拼湊，就是將既有已在執行或落後的建設湊在一起，但又要凸顯政府推大建設、大計畫，甚至用特別預算額外匡列，審議監督寬鬆，計畫做完才能被監督與審計，對在野黨來說，若過程執行率落後也沒辦法，因為不需每年受立院監督。他認為前瞻計畫根本不前瞻，只淪為撒幣。

邱臣遠說，前瞻計畫是典型「先射箭再畫靶」，甚至當民意異動，還能調整預算內容，例如先前就將軌道預算比率降近四成，加了水資源、數位建設等，好比「定存轉活存」。