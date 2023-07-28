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數位身分證契約暫停 衍生1.3億費用

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
審計部表示，數位身分證契約暫停，持續浪費逾1.3億元公帑。聯合報系資料照
審計部表示，數位身分證契約暫停，持續浪費逾1.3億元公帑。聯合報系資料照

審計部昨公布去年度中央政府總決算審核報告，當中指出，數位身分證暫緩換發，因契約暫停執行，須多支付逾一點三億元給中央印製廠；行政院應盡速確立換發政策，若續推計畫，內政部應與中央印製廠重新議價。

聯合報日前獨家報導，行政院前院長賴清德任內推動換發數位身分證，因資安爭議難以續推，相關廠商向政府求償五點二六億元，加上已採購機器和場地費及維持運轉的空調費用五點二四億元，若協調破局，總計逾十億元費用將由全民埋單。

審計部報告寫到，依契約規定，本案暫停執行期間，中央印製廠因而增加的費用，由內政部負擔。截至去年底，新式身分證換發計畫累計編列八億一二八萬餘元，累計實現數近五億元。新式身分證政策暫緩執行已近二年，依內政部提供資料統計，截至去年底止，因契約暫停執行，所需增加支付予中央印製廠的費用，共計一億三八六二萬餘元。

數位身分證 內政部 行政院

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