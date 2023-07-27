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馬英九赴倫敦聖母大學：堅持中華民國憲法 兩岸就可避戰

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九今上午在聖母大學倫敦分院，以「台灣應追求和平，避免兩岸戰爭」為題發表演說。圖／馬英九辦公室提供
前總統馬英九今上午在聖母大學倫敦分院，以「台灣應追求和平，避免兩岸戰爭」為題發表演說。圖／馬英九辦公室提供

前總統馬英九今上午在聖母大學倫敦分院，以「台灣應追求和平，避免兩岸戰爭」為題發表演說。馬英九表示，在他三月底訪問中國大陸的行程，充分體現只要真正堅持中華民國憲法，兩岸就可以避免戰爭，同時要避免美、中走向更激烈對抗，最好的方式是美國與西方社會要鼓勵台灣與中國大陸，展開和平協商，以避免台海發生戰爭。

馬英九辦公室今發布新聞稿表示，馬英九率「大九學堂」學員與聖母大學師生互動，也提到馬英九對岸訪問，並促成大陸師生來台訪問，訪問成果相當成功，讓兩岸學生進一步交流，也讓兩岸許多民眾省思，兩岸的未來屬於年輕人，當兩岸青年增加更多了解，彼此增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突？

馬辦表示，馬英九演說指出，台灣社會已建立起一套成熟的民主與法治制度，任何人想要改變台灣現狀，手段都必須是和平與民主的，否則台灣人民將不會接受任何的改變。

馬英九強調，台灣與中國大陸間，需要的是和平的手段來維持穩定，他不認為應該尋求使用戰爭的力量，因為其結果可能是非常難以承受的。

馬英九指出，從他執政的經驗，和平是可能的，他深切希望明年總統大選，由台灣人民選出的領導人，能夠開創一條尋找和平，避免戰爭的道路，這是全世界此刻格外需要的。

馬英九 戰爭

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