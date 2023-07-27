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台日執政黨2＋2會談東京登場 自民黨：願助台加入CPTPP

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台日執政黨今天下午在日本東京舉辦「2＋2」實體會談，民進黨立委羅致政、郭國文代表出席，與自民黨國防部會長國場幸之助、外交部會長堀井巖進行對談。圖／郭國文辦公室提供
台日執政黨今天下午在日本東京舉辦「2＋2」實體會談，民進黨立委羅致政、郭國文代表出席，與自民黨國防部會長國場幸之助、外交部會長堀井巖進行對談。圖／郭國文辦公室提供

台日執政黨今天下午在日本東京舉辦「2＋2」實體會談，民進黨立委羅致政、郭國文代表出席，與自民黨國防部會長國場幸之助、外交部會長堀井巖進行對談。據轉述，日方明確表示支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、國際民用航空組織（ICAO）等國際組織，郭國文更在會中以經典卡通哆啦A夢的劇情形容中日台關係，盼哆啦A夢保護大雄，不被胖虎欺負。

郭國文會後受訪說明，會談中雙方針對東亞地區情勢、經濟安保問題與台日關係進行非常坦率且直接的意見交流，基於雙方互信原則，會談實際內容不便公開；其中觸及日本支持台灣參與國際組織部分，日方明確表態，日方支持台灣加入CPTPP，以及ICAO、國際刑警組織（INTERPOL）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）等國際組織，也承諾將與其他會員國溝通。

羅致政表示，這次會談內容「友善且具體」，日方說明對台灣國際參與的想法，「我們也覺得很OK」，包括日本與部分台灣友邦有邦交，在鞏固邦交部分，「他們也提到，這一塊或許也是他們可以幫忙的地方」；至於指的是否為加勒比海地區友邦？羅說，都有提到一些。

羅致政補充，日方會中關心台灣總統大選選情，想了解幾個主要政黨候選人的涉外與國安政策，自己則逐一分析主要總統候選人的兩岸、外交政策，這幾年蔡英文總統的國安政策為國際社會所接受，要看未來哪位總統參選人能夠比較接近，而民進黨主席賴清德與蔡英文的延續性一定是比較高的，其他兩人就會比較不一樣、有所偏離。

蔡英文 日本 郭國文 CPTPP

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