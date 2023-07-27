聯合國2758號決議不涉及台灣 民眾黨：盼深化國際交流

美國聯邦眾議院通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣。 民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，民眾黨感謝美方對台灣主權之維護與支持，也希望未來秉持共同的民主精神，繼續深化國際交流。

楊寶楨表示，今年五月，國台辦曾回應美國眾議院「台灣國際團結法案」，稱聯大2758號決議已將台灣主權歸於中國大陸。針對此一說法，民眾黨必須重申，中華民國是主權獨立的國家，並不會因刻意曲解而受到影響。

楊寶楨說，根據決議原文中，僅討論聯合國代表權的問題，並未討論台灣主權，且聯合國代表權並不等同於國家主權，兩者在各層面上都有所區別。民眾黨呼籲中方應停止錯誤曲解2758號決議，否則這樣的行為無助於兩岸發展，更有礙雙方正常交流。