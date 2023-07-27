數位身分證契約暫停 審計部：持續浪費逾1.3億公帑

審計部今天公布民國111年度中央政府總決算審核報告，當中指出，數位身分證暫緩換發，因契約暫停執行，所需增加支付逾1.3億元給中央印製廠；行政院應盡速確立換發政策，若要續推計畫，內政部應與中央印製廠重新議價，減少不經濟支出。

審計部表示，行政院在民國107年請內政部妥善規畫全面換發數位身分證工作，內政部在民國108年1月提出新式身分證換發計畫，計畫期程為民國108到民國112年，總經費新台幣48億9285萬元；但由於仍未能消弭疑慮；行政院在民國110年1月決議暫緩推動，待制定數位身分識別證專法後再行辦理。

審計部表示，依契約規定，本案暫停執行期間，中央印製廠因而增加的費用，由內政部負擔。截至民國111年底，新式身分證換發計畫累計編列8億128萬餘元，累計實現數4億9699萬餘元，主要是支應新式身分證換發系統建置、維護費共3億1472萬餘元。

審計部指出，新式身分證政策暫緩執行已近2年，依內政部提供資料統計，截至民國111年底止，因契約暫停執行，所需增加支付予中央印製廠的費用，共計1億3862萬餘元。

審計部表示，內政部在民國111年12月函請行政院就新式身分證相關印製設備採最低維運、專法須配搭個人資料保護法修法計畫，以及個資保護專責機關等規劃內容指示明確的換發政策，但截至民國112年4月止，行政院仍未回復政策後續推動方向。

審計部表示，日後如果要繼續推新式身分證換發計畫，內政部允應注意與中央印製廠針對契約換發製證單價重新協調議價，以避免折舊費用重複負擔；並函請行政院研謀，盡速確立新式身分證換發政策，以降低因契約暫停執行所產生的不經濟支出。