快訊

最新民調／賴清德居第一、柯文哲落後1百分點緊咬 侯友宜小幅回升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣詐騙頻傳 藍委點名NCC不阻絕源頭同協助歹徒

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照

台灣詐騙事件頻傳，國民黨立委賴士葆今點名國家通訊傳播委員會（NCC），打擊詐騙不從源頭阻絕，變相協助歹徒。

賴士葆說，今年6月份的一場打詐研討會上，多名檢察官點名：金管會、NCC和數位部等3個政府機關，是讓打詐國家隊淪為國家級詐騙的3大戰犯，導致台灣詐騙集團如此猖狂。

賴士葆表示，NCC經常在創新紀錄，過去以公權力濫權下架中天新聞台、NCC主委被法院列為被告還強行主導讓鏡電視上架、這回被破獲的首宗電信詐騙案，海峽電信只被NCC輕罰30萬。詐騙犯賺取黑心錢一年高達70億元，這樣的罰則根本九牛一毛，難怪檢察官要嗆NCC簡直在鼓勵犯罪。詐騙犯害得多少家庭傾家蕩產，甚至家破人亡，NCC太對不起這些受害家庭，NCC不將海峽電信撤照就是縱容他們繼續做這些傷天害理的事情，難怪打詐國家隊政府投入幾十億，詐騙案卻是每年創歷史新高。

賴士葆指出，詐騙集團以移動式的機房設備躲避檢警鎖定實際發話位置，進行詐欺洗錢的惡行，NCC不從源頭阻絕，就等於變相的協助作奸犯科的歹徒，過去NCC都說這些二類電信業者無法可管，直到檢察官抓到海峽電信申請數千門號進行詐騙，聲押邱姓負責人，NCC改口有法可管。

賴士葆強調，日前NCC還發聲明表示要求電信業落實客戶風險管理機制，如今對賺取暴利黑心錢的詐騙犯罰了30萬，是誰讓打詐國家隊變成詐欺共犯國家隊？監察院至今還在睡覺不立案調查失職怠惰的行政官員，整天標榜「有政府請安心」，真的太諷刺了。

詐騙集團 NCC 賴士葆

延伸閱讀

監察院促檢討確診者不得投票 賴士葆：約談陳時中了？

賴清德「走入白宮」惹議 賴士葆：若當選總統讓人不寒而慄

賴清德「走入白宮」惹議 賴士葆：對美關係非唯一

民調稱侯友宜回穩郭台銘跌破10% 賴士葆：國民黨缺團結

相關新聞

數位身分證契約暫停 審計部：持續浪費逾1.3億公帑

審計部今天公布民國111年度中央政府總決算審核報告，當中指出，數位身分證暫緩換發，因契約暫停執行，所需增加支付逾1.3億...

台灣詐騙頻傳 藍委點名NCC不阻絕源頭同協助歹徒

台灣詐騙事件頻傳，國民黨立委賴士葆今點名國家通訊傳播委員會（NCC），打擊詐騙不從源頭阻絕，變相協助歹徒。

民眾黨質疑前瞻變錢坑 綠營：打空戰不關心基層生活

民眾黨質疑蔡政府無視財政紀律，把前瞻計畫變成「錢坑」計畫，軌道建設自籌款成為地方財政的大錢坑。民進黨台南市議會黨團幹事長...

審計部：數位身分證契約暫停 衍生逾1.3億費用

審計部指出，數位身分證暫緩換發，因契約暫停執行所需增加支付逾1.3億元給中央印製廠；行政院應儘速確立換發政策，若要續推計...

蔡政府強推軌道建設 不只逼地方埋單還很可能債留子孫

蔡政府任內最重要的公共建設前瞻基礎建設計畫，其中又以軌道建設為大宗。該計畫在推動之初就被外界質疑缺乏整體藍圖，蔡總統到哪兒，支票就開到哪兒，各項計畫一變再變，發包上路後已成為地方龐大財政負擔，不但逼地方埋單，更可能債留子孫。...

外役監遴選要件修法無共識 國民黨團籲游錫堃速開協商

立法院臨時會司法及法制委員會併案審查，行政院及朝野立委所提出的「外役監條例部分條文」修正草案，共25案，其中規範遴選要件...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦