民眾黨質疑前瞻變錢坑 綠營：打空戰不關心基層生活

民眾黨質疑蔡政府無視財政紀律，把前瞻計畫變成「錢坑」計畫，軌道建設自籌款成為地方財政的大錢坑。民進黨台南市議會黨團幹事長蔡筱薇批民眾黨，只會在網路打空戰，毫不關心基層的生活。

蔡筱薇指出，前瞻執行方式大多屬於「競爭型機制」，採取公開透明的評選機制，更要有認真在地的選區立委推動，才有辦法促成重大建設可以留在地方。

蔡筱薇舉例，台南東區停車位長年不足，地方詬病許久，透過立委林俊憲向中央爭取，目前已有青年路立體停車場、林森路監理站立體停車場、文化中心立體停車場興建中，完工後將帶給地方更良好的交通環境。

她建議民眾黨中央去問看看地方黨部，如果今天前瞻計畫挹注地方，支不支持？蔡筱薇說，前瞻計畫之於地方的重要性，民眾黨中央當然不會懂，因為他們整天只會在網路打空戰，毫不關心基層的生活。