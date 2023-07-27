外役監遴選要件修法無共識 國民黨團籲游錫堃速開協商

立法院臨時會司法及法制委員會併案審查，行政院及朝野立委所提出的「外役監條例部分條文」修正草案，共25案，其中規範遴選要件的第4條在場立委與官員無法達成共識，因此保留由黨團協商。國民黨團總召曾銘宗今日表示，黨團已行文立法院長游錫堃，呼籲盡快召開黨團協商。

根據國民黨團行文內容，指出現行「外役監條例」忽視受刑人再犯風險，致常發生受刑人脫逃情事，嚴重危害社會秩序，外役監受刑人遴選公平性履遭各界質疑，有待檢討修正。

內容提到，本案業經司法及法制委員會於7月20日審查完竣，決議須交由黨團協商，然至今尚未召開協商，為周全立法，保障司法正義及人民安全，請游院長速召集各黨團針對上開法案進行朝野協商。