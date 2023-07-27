快訊

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

快訊／江宏傑現身記者會宣布告贏福原愛 有利判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

續任黨團書記長 謝衣鳯：結合各區參選人爭取民眾支持

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝衣鳯。圖／翻攝自謝衣鳯臉書
國民黨立委謝衣鳯。圖／翻攝自謝衣鳯臉書

立法院目前正處於休會期間，下一會期即將來臨，朝野各黨團幹部或將有一批換血。國民黨立委謝衣鳯將續任黨團書記長，她今日表示，希望結合各選區的立委參選人，發揮國民黨長期強力的監督能力，爭取台灣民眾支持。

謝衣鳯說，她擔任黨團書記長的工作，會比只有一般競選工作的時候更加繁重。她們長期以來跟所有黨團幹部、黨團助理合作有默契，對於議事流程、法案審理過程熟悉，相信會維持這樣的默契、高效率，處理未來在立院的預算審查、法案審查，以及政策的監督，不會讓台灣民眾失望。

謝衣鳯指出，如同所有台灣民眾，在每個人的關鍵位子通常要身兼多職，扮演不同的角色，她們會盡全力將不同的角色發揮出最大的效果，希望可以共同與所有台灣民眾打拚，為的就是對於國家共同的方向。

謝衣鳳強調，2024全國大選不只有總統選舉，還有立委選舉，她身為彰化第三選區的立委參選人，擔任國民黨立法院黨團書記長，希望可以結合國民黨各選區的立委參選人，共同發揮過去國民黨長期在立院強力監督國家政策、預算以及審理法案的能力，希望可以爭取所有台灣民眾對於國民黨參選人的支持，希望這次藍營在國會過半，強力發揮國民黨在國會的穩定力量。

國民黨 謝衣鳯 立委選舉

延伸閱讀

賴清德暗示防藍白合 謝衣鳯：整合考驗在野智慧

中評委提韓國瑜列不分區首位 謝衣鳯：相信朱立倫經驗

馬英九邀陸生訪台 邱太三：不可能搭舞台給敵意者統戰

藍委疑性騷查無實據 謝衣鳯：相關事件絕對勿枉勿縱

相關新聞

AIT赴台中觀摩 政治學者：美對盧秀燕充滿期待、觀察中台灣選情

中颱杜蘇芮來襲，台中市長盧秀燕今早主持災害應變中心第五次工作會報，美國在台協會AIT也派員到場，實地觀摩台中市在風災準備...

會游錫堃 白艾特：歐洲與台灣關係會更加強健茁壯

立法院長游錫堃今天接見歐洲議會外交委員會副主席白艾特一行時表示，感謝歐洲議會跨黨派支持台灣；白艾特說，歐洲與台灣之間的關...

美眾議員籲賀錦麗與賴清德會面 綠：尊重美方安排

6位美國眾議員致信美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），呼籲她在副總統賴清德8月出訪過境美國期間安排會面。民進...

美眾議員建議賀錦麗會晤賴清德 外交部：行程協調中

副總統賴清德8月出訪巴拉圭將過境美國，6位美國聯邦眾議員致函建議美國副總統賀錦麗與賴清德會晤。外交部今天對美國國會參眾兩...

秦剛遭拔官對照昔嗆台言論 外交部：現在看有點諷刺

中國前外交部長秦剛離奇消失1個月後遭免職，引發全球熱議。外交部今天回應外媒提問表示，秦剛就任外長首度面對媒體時，手舉「小...

續任黨團書記長 謝衣鳯：結合各區參選人爭取民眾支持

立法院目前正處於休會期間，下一會期即將來臨，朝野各黨團幹部或將有一批換血。國民黨立委謝衣鳯將續任黨團書記長，她今日表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦