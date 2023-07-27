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續任黨團書記長 謝衣鳯：結合各區參選人爭取民眾支持
立法院目前正處於休會期間，下一會期即將來臨，朝野各黨團幹部或將有一批換血。國民黨立委謝衣鳯將續任黨團書記長，她今日表示，希望結合各選區的立委參選人，發揮國民黨長期強力的監督能力，爭取台灣民眾支持。
謝衣鳯說，她擔任黨團書記長的工作，會比只有一般競選工作的時候更加繁重。她們長期以來跟所有黨團幹部、黨團助理合作有默契，對於議事流程、法案審理過程熟悉，相信會維持這樣的默契、高效率，處理未來在立院的預算審查、法案審查，以及政策的監督，不會讓台灣民眾失望。
謝衣鳯指出，如同所有台灣民眾，在每個人的關鍵位子通常要身兼多職，扮演不同的角色，她們會盡全力將不同的角色發揮出最大的效果，希望可以共同與所有台灣民眾打拚，為的就是對於國家共同的方向。
謝衣鳳強調，2024全國大選不只有總統選舉，還有立委選舉，她身為彰化第三選區的立委參選人，擔任國民黨立法院黨團書記長，希望可以結合國民黨各選區的立委參選人，共同發揮過去國民黨長期在立院強力監督國家政策、預算以及審理法案的能力，希望可以爭取所有台灣民眾對於國民黨參選人的支持，希望這次藍營在國會過半，強力發揮國民黨在國會的穩定力量。
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