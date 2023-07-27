柯文哲辦女性活動撕仇女標籤？ 綠酸場地小一定爆滿

民眾黨總統參選人柯文哲仇女言論爭議延燒，民眾黨將在8月5日舉辦「台北姊妹選哲之友會」，被解讀是要撕柯文哲「仇女」標籤。民進黨立法院黨團諷刺，成立女性之友會不代表不仇女、不厭女，柯文哲應該先去上性平教育，學習如何尊重女性比較直接。

民進黨立委劉世芳指出，柯文哲選擇性尊重女性，支持柯的就很尊重，不支持的就仇視、歧視；立法院下周將通過性平三法修正案，請民眾黨內部先把性別教育補足，讓外界覺得不是為了選舉成立女性選哲之友會，成立女性後援會，並不會讓人忘了柯文哲曾經所講任何歧視女性的言論。

台北市議員苗博雅諷刺，柯文哲女性選哲之友會一定會大成功，因為場地只能容納600多人，要塞滿場地不困難，營造女性支持柯文哲的假性，但柯文哲仇視女性的言論，不會因為舉辦一場活動就解決。

苗博雅整理柯文哲過去歧視女性言論，例如長的漂亮要去站櫃檯、台灣女生素顏不化妝跑出來嚇人等，柯文哲對女性開地圖炮，而有認錯卻不改錯，柯文哲現在不斷找挺他的女性獲重用女性，要證明沒有性別盲，根本沒看到問題點。

民進黨市議員許淑華說，成立女性後援會不代表柯文哲不仇女、不厭女，如果要舉辦這種活動，柯文哲妻子陳佩琪幫忙扮演角色參與活動比較適合，不用為了證明不仇女辦活動；相較之下，民進黨總統參選人賴清德舉辦姊妹會，讓人感覺暖男、懂得體諒女性，建議柯文哲先上性平教育，學習如何尊重女性比較重要。