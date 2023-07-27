談金砍藍小雞 蔡正元：藍出現秦檜 羅、徐有被斬殺風險

國民黨前立委蔡正元今在直播節目接受主持人王淺秋訪問，被問到侯友宜競選辦公室執行長金溥聰批評國民黨立委參選人羅智強、徐巧芯等人。蔡正元表示，國民黨黨中央出現一位「秦檜」，羅智強、徐巧芯想當岳飛殺敵人，就要冒著被秦檜斬殺的風險，「岳飛不是死在對手的手上，而是死在自己人手上」。

王淺秋表示，金溥聰沈寂一陣後，現受訪讓國民黨不少「小雞」畏懼，原本藍軍所謂要合作氛圍，好像一下子又回到原點。

蔡正也批評，過去南宋的皇帝是昏君，像現在國民黨黨主席朱立倫就是當時南宋皇帝，金溥聰則自以為黨主席、好像是朱立倫的上司。蔡正元並說，他認為，羅、徐躲避「金小刀」的刀光劍影是正確的，因為國民黨的前途是在羅、徐身上，而非朱立倫及金溥聰。

蔡正元更說，金溥聰想帶著侯友宜一起倒下去，就讓金如其所願，「南宋陸秀夫背著宋少帝跳崖入海的歷史鏡頭，很快就會再出現」，且「當太監裝太后的時候，這個政權就很危險」。

蔡正元更諷刺表示，如果國民黨要開除羅智強、徐巧芯，他贊成，因為「如果不這樣子，國民黨怎麼會滅亡？」過去金溥聰有前總統馬英九撐腰，還號稱「馬金體制」，現在馬英九在國民黨內的行情有限，「這些貴族就早點再見吧，已經進入歷史垃圾堆」。