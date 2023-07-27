游淑慧曝明天生日願望 釣出韓國瑜速留言：一起實現

2024立委選戰開打，代表國民黨參選士林大同艱困選區的國民黨議員游淑慧今天在臉書提前透露明天生日的三個願望，臉書貼文短短半個小時，馬上湧入上百留言，尤其第一個生日願望，馬上讓高雄市前市長韓國瑜也到游淑慧貼文底下留言，喊話「淑慧加油！生日快樂！一起實現三個願望！」

游淑慧昨天才在臉書無奈嘆，沒有被民進黨嚇倒過，但卻被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了……謹言慎行、低調做人，「覺得非常尷尬和無奈，所以別再問我：淑慧，你怎麼看。」

游淑慧今天則在臉書說，「朋友叫我不要哀怨了，要勇敢進前～上工了。」並透露自己明天生日，「說想發懶一天，等明天過完生日。想睡個10小時....。」

游淑慧更提前透露自己明天生日，今年生日願望，全代會後她就跟韓國瑜說，「我728生日的願望，第一個願望是希望韓市長的三個願望都實現；第二個願望，希望大家對這次選舉有共榮共辱感，不要再踩來踩去；第三個願望……不能說...。」

韓國瑜全代會當天提到，他的第一個願望是願中華民國國運昌隆、人民安居樂業；第二個願望願兩岸和平交流、發展，永遠沒有戰爭；第三個願望，按照慣例要放在心中，但我必須說出來和大家分享，就是要下架貪汙腐敗的民進黨。