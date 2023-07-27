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賴清德未整合蔡英文國安團隊？藍委：蔡怕自己管不了事

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（右）近日在多個不同場合強調將遵循總統蔡英文（左）的「4個堅持」及他日前投書「華爾街日報」提出的「4大支柱」，維護台海和平現狀，並願在對等、尊嚴、不設前提下與北京展開對話。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德（右）近日在多個不同場合強調將遵循總統蔡英文（左）的「4個堅持」及他日前投書「華爾街日報」提出的「4大支柱」，維護台海和平現狀，並願在對等、尊嚴、不設前提下與北京展開對話。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德國安幕僚團隊是否與蔡英文總統團隊整合，成為這場2024總統選戰的矚目點之一。國民黨立委林為洲今表示，蔡英文是否不希望國安、外交這些總統獨有的權力，那麼快釋放出去，免得自己好像管不了事，有內部矛盾的問題？

林為洲說，賴清德被指出國安、外交團隊尚未就定位，從兩件事情可以看出來。第一是之前賴清德說要走進白宮，讓美國高層產生重大的疑慮，從金融時報的報導，看到賴在對美關係、外交國安系統方面還沒做好準備，發言不夠謹慎。

林為洲提到，這兩天賴清德陣營投書華爾街日報，提到將來的國家政策、四大支柱，且用英文投書，但被很多專家點出其中的一些用字、用語不夠精確。他也看了投書的英文版、中文版，確實英文版跟中文版對不起來，中文版四平八穩，英文版表達不夠精確，有些甚至是基本的文法錯誤，表示賴的外交國灣團隊令人驚訝地還沒準備好，還沒就定位。

林為洲指出，有報導披露蔡英文的國安外交團隊，並沒有進入賴清德陣營，令人好奇。大家都認為，賴清德跟蔡英文之間好像有某種矛盾，令人有疑慮是，蔡英文是否不希望國安、外交這些總統獨有的權力，那麼快釋放出去，免得自己好像管不了事，有內部矛盾的問題？

林為洲也說，不過看起來，不管藍營也好，綠營也好，都有自己的內部問題需要解決，藍營也是有些內部問題、團結的問題要去面對解決。

蔡英文 國安 賴清德

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