賴清德未整合蔡英文國安團隊？藍委：蔡怕自己管不了事

民進黨總統參選人賴清德的國安幕僚團隊是否與蔡英文總統團隊整合，成為這場2024總統選戰的矚目點之一。國民黨立委林為洲今表示，蔡英文是否不希望國安、外交這些總統獨有的權力，那麼快釋放出去，免得自己好像管不了事，有內部矛盾的問題？

林為洲說，賴清德被指出國安、外交團隊尚未就定位，從兩件事情可以看出來。第一是之前賴清德說要走進白宮，讓美國高層產生重大的疑慮，從金融時報的報導，看到賴在對美關係、外交國安系統方面還沒做好準備，發言不夠謹慎。

林為洲提到，這兩天賴清德陣營投書華爾街日報，提到將來的國家政策、四大支柱，且用英文投書，但被很多專家點出其中的一些用字、用語不夠精確。他也看了投書的英文版、中文版，確實英文版跟中文版對不起來，中文版四平八穩，英文版表達不夠精確，有些甚至是基本的文法錯誤，表示賴的外交國灣團隊令人驚訝地還沒準備好，還沒就定位。

林為洲指出，有報導披露蔡英文的國安外交團隊，並沒有進入賴清德陣營，令人好奇。大家都認為，賴清德跟蔡英文之間好像有某種矛盾，令人有疑慮是，蔡英文是否不希望國安、外交這些總統獨有的權力，那麼快釋放出去，免得自己好像管不了事，有內部矛盾的問題？

林為洲也說，不過看起來，不管藍營也好，綠營也好，都有自己的內部問題需要解決，藍營也是有些內部問題、團結的問題要去面對解決。