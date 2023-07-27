影／陳椒華五度舉行記者會 再批張子敬包庇性騷

立委陳椒華上午在立法院舉行「反對張子敬接任環境部長」記者會，指環保署長張子敬包庇性騷犯環境督察總隊總隊長李健育，就此案已經第五度舉行記者會。張子敬還預定在環保署升格為「環境部」後，還將其拔擢為環境管理署署長。多項事證指出張子敬明顯吃案包庇，質疑行政院不該對張子敬停止其職務進行調查嗎。

陳椒華表示，身為政務官的張子敬涉嫌包庇性騷者環境督察總隊總隊長李健育，袒護李健育不進行性騷調查，陳椒華表示根據消息指出，行政院已發人事派令給張子敬為環境部長，對此許椒華質疑行政院長陳建仁不應將「環境部人事派令」給張子敬，非升官環境部長，而是應該停職。