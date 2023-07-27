台英深化貿易夥伴關係 經貿辦：保留擴增新議題空間

我國與英國昨天宣布正式啟動「深化貿易夥伴關係」（ETP），選定投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。行政院經貿辦公室今天表示，在台英ETP架構下，未來台英會就共同關切的貿易議題，共同調和彼此的貿易政策與規則，以建立長期性貿易夥伴關係。

行政院政委兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，昨與英國商業暨貿易部副部長何德森進行視訊會談。媒體詢問相關談判期程，未來是否比照台美21世紀貿易倡議簽署首批協定的做法？

經貿辦表示，台英深化貿易夥伴關係ETP目前會先就三個領域來討論，分別是投資、能源與淨零碳排及數位貿易。在台英ETP架構下，未來台英會就共同關切的貿易議題，共同調和彼此的貿易政策與規則，以建立長期性貿易夥伴關係。

經貿辦也說，台英ETP保留未來擴增新領域議題的空間，待雙方完成投資、能源與淨零碳排、數位貿易三項議題後，未來有機會繼續擴充。

行政院發言人林子倫今主持院會後記者會時表示，後續有進一步訊息，會請經貿辦對外說明。