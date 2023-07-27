誰掌農業部、環境部？政院：確定後對外公布

行政院組織改造，農委會升格「農業部」，將於8月1日掛牌、環保署則於8月22日升格為「環境部」。針對相關部會的人事派令，行政院發言人林子倫今未鬆口，僅表示，若有確定結果，會再對外公布。

農委會將升格為農業部，下設8司、6處、7署、1中心及7個試驗研究機構，將於8月1日揭牌，並以「提高農民所得」及「確保糧食安全」為重要目標。

時代力量立委陳椒華日前舉行記者會指出，環保署督察總隊長李健育涉性騷擾慣犯，環保署長張子敬未負起機關首長須依法處理、糾正及補救之責，嚴重失職，沒有資格接任環境部長，因此她呼籲，行政院長陳建仁千萬不可讓失職包庇性騷擾慣犯的張子敬升任部長，更不能讓李健育升任環境管理署長。

林子倫今主持院會後記者會，針對農業部、環境部陸續將在8月掛牌，人事派令核定何時宣布，林子倫說，人事作業安排都有既定流程，如有確定結果會對外公布。