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「台灣中國一邊一國」 游錫堃：美國終於拆穿中共謊言

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院長游錫堃。圖／聯合報系資料照
立法院長游錫堃。圖／聯合報系資料照

美國聯邦眾議院通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣。立法院長游錫堃今天表示，感謝美國聯邦眾議院終於拆穿中共長久以來的謊言，「讓台灣、中國一邊一國，台灣、中國互不隸屬的歷史真相獲得證明」。

游錫堃表示，台灣、中國互不隸屬的事實舉世皆知。但是中共一直謊稱「台灣自古即是中國的一部分」，藉以欺騙世人企圖製造侵略台灣的合法性。25日美國聯邦眾議院通過「台灣國際團結法案」，強調1971年10月25日聯合國大會第2758號決議案，僅處理「中國代表權」問題而不涉及台灣，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場或包含任何關於台灣主權問題。

游錫堃指出，美國這項法案拆穿中共數十年來的謊言，讓台灣、中國一邊一國，台灣、中國互不隸屬的歷史真相獲得澄清，有效阻斷中共侵略台灣的正當性，對台海安全、台灣的國際地位及印太地區的和平穩定極具意義。

美國 中共 游錫堃

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