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聯合國2758號決議再掀波瀾 林濁水：提供3台獨法理空間

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國聯邦眾議院通過「台灣國際團結法案」，法案主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣。民進黨前立委林濁水今天表示，2758決議一面封殺了中華民國的國際空間，使中華民國和中華人民共和國不能並存。圖／聯合報系資料照片
美國聯邦眾議院通過「台灣國際團結法案」，法案主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣。民進黨前立委林濁水今天表示，2758決議一面封殺了中華民國的國際空間，使中華民國和中華人民共和國不能並存。圖／聯合報系資料照片

美國聯邦眾議院通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣。民進黨前立委林濁水今天表示，2758決議一面封殺了中華民國的國際空間，使中華民國和中華人民共和國不能並存。「但2758和台灣關係早己定案為台灣地位未定，這提供3台獨法理空間，而為中國不滿」。

林濁水透過臉書表示，美眾院決議聯合國2758決議文無涉台灣，「深藍人蠻生氣的」，說美國會主張無效其實藍人為反對台獨，而主張2758決議文已經處理台灣歸屬中國的主張才無效。

林濁水說，首先，在聯合國通過2758決議時，中共前國務院前總理周恩來就後悔為什麼沒有把台灣問題放在裡面解決。其次，潘基文當聯合國秘書長時說2758決議文已經決議台灣歸屬中國人。「在吳釗燮遊說美國後，美國聯合日澳，要求更正」，由於決議文中的確找不到台灣這個名字，潘基文不得不更正。

因此，林濁水認為，2758決議一面封殺了中華民國的國際空間，使中華民國和中華人民共和國不能並存。但2758和台灣關係早己定案為台灣地位未定，這提供3台獨法理空間，而為中國不滿，但連周恩來也只能無奈，「藍人再火大也改變不了現實」。

林濁水表示，統派最大的問題，就是分不清楚主觀願望和客觀事實的差別，「這個混亂正是兩岸間矛盾痛苦的源頭」。

林濁水 美國 台美關係 台獨 聯合國

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