【即時短評】藍小雞「蹭柯黏郭」 必終嚐歲月靜好苦果

國民黨總統參選人侯友宜民調被看衰，部分披著國民黨戰袍的立委參選人頻頻向外拋媚眼，「蹭柯黏郭」動作不斷。只不過，會有這種行為的參選人，參選之路多是靠著操作空戰，順著風向炒短線，缺乏核心價值，不顧國民黨整體危機；但這種作法恐短多長空，終有一天也會嚐到「歲月靜好」的苦果。

歲月靜好，讓以為靠著「好好做代誌」就能選總統的侯友宜，在這二個多月來的整合吃盡苦頭；也因為整合不力，唱衰、「換侯」交互惡性循環，侯友宜快速從國民黨最強母雞，變成國民黨小雞心中拖累選情的軟腳雞。被嫌棄，侯友宜自己要負最大責任。

但在過去二次總統暨立委大選中，國民黨從2012過半的64席，萎縮到2016的35席，2020的38席，陣前換帥之亂，母雞不振之痛，沒有人比曾經參與過這二次大選的國民黨立委懂；所以到現在國民黨內還在假借「團結非綠」之名，行「蹭柯黏郭」之實的立委參選人，絕大多數是初次選立委，沒有痛過之人。

而在這些「蹭柯黏郭」者，長期都是靠著空戰操作，但地方經營不足，也許在複數選區還可以選上議員，也許可以靠著帶風向還能夠贏得黨內初選，甚或是靠著空戰打出的知名度，到國民黨無強棒的立委選區一戰；但面對單一選區的立委選戰，母雞若不強，小雞就算是想脫隊單非的空軍，還是可能被壓死。

這些「蹭柯黏郭」者，更沒有經歷過過去新黨、親民黨如何由極盛，到最後被國民黨「併購」之痛；當時幾乎無弱兵的新黨、親民黨，小雞在大選時為了自身的選情嚷著「合」，也許還能靠著蹭國民黨的光環勝選，但從此母黨就走向衰敗，再難翻身。

當然，這些「蹭柯黏郭」者為了成就自己勝選，再大的彈性都可以合理化為集合在野力量，並不在乎國民黨會被看衰到無法助非綠力量最大化。由此看來，「蹭柯黏郭」者口中的團結下架民進黨，不過就是成就自己的選舉語言，選民又何必當真？