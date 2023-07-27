新聞眼／監院自廢武功 愧為五權之一

監察院調查去年九合一大選確診者不能投票的決策，促請中選會、衛福部「檢討」，可謂「高高舉起，輕輕放下」，愧對五權之一的憲法責任。

人民的選舉權被明定於憲法第十七條，意味人民投票權屬憲法層次的基本權利。凡行政基於某種目的而不得不侵犯基本權利，須有高於憲法法益的理由，否則理所應當以憲法為尊。

監察院促請行政機關檢討去年大選侵害投票權的種種作為，說明了有關單位當時作法確有可議。然而，監察院並未進一步糾正有關單位的行政行為，是自廢武功。

「查察不法，超然制衡」是監察院存在的目的。依據法律，監察院對於行政機關有違法或失職，可在審議後提出糾正。倘若行政機關有明顯違憲疑慮，監察院未加以深入調查，再依照事實、根據職權提出糾正，豈不自認矮行政機關一截？

未來，行政機關如果再有類似情事，人民權利受侵害之外，尋求救濟恐也無門，監察院更會由於此次「輕輕放下」，從根本傷害憲法上的權力，行政機關或將更不在乎監察院的憲政制衡。

猶記在野黨當時不斷提醒，中選會如持續不作為，猶視確診者投票權如無物，最終造成六萬多人無法行使人民意志。中選會違憲不作為，監察院僅用「檢討」一詞帶過，在這齣違憲鬧劇中，留下錯愕的結尾。