藍委批： 監察權失能 社會忘記監察院存在

去年九合一大選期間，中選會規定確診者不得投票，引起侵害投票權爭議；監院認定違反比例原則，促請中選會及衛生福利部檢討改進，但未糾正。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，投票權受憲法保障，確診不能投票是否涉及違憲？監察院不敢表態，連糾正也不敢提出，再次彰顯監察權失能，蔡政府就任以來，監院沒有發揮監察功能，讓整個社會幾乎忘記監院存在。

民眾黨團幹事長張其祿認為，監院處置確實不妥，疫情時間長，參政權討論已久，在內政委員會也多次討論相關議題，委員們提出各國作法供參，包括通訊投票或調整動線，不管是法制層面或現場臨機應變方式，立院都也多次討論和建議，但衛福部、中選會未積極因應，確實有行政怠惰、失職之嫌。

民眾黨團總召邱臣遠表示，黨團就不斷提醒中央應確保民眾投票權，推動不在籍投票，但中選會充耳不聞；監院既然認為衛福部、中選會的決策不符合對確診者最小侵害手段及比例原則，就應該有合理合適的處理及說明，不能只要求改善，這樣恐有偏袒自己人的疑慮。

時代力量立委陳椒華表示，時力曾質疑中選會做法不符合比例原則，監院調查報告同樣印證這樣看法，中選會剝奪人民投票權卻沒有任何人需負責，這是監察院自廢武功，喪失監察權功能。

民進黨立委鍾佳濱表示，政府當時基於公共利益做出確診者不能投票的決定，是確保人民健康權，且衛福部為防止疫情擴散，斟酌後堅定認為確診者不能出門，公務人員只是盡職責所在，應是監察委員未提出糾正的原因。