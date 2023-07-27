美眾院通過 主張聯大2758決議不涉台

美國聯邦眾議院廿五日以口頭表決方式無異議通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國一九七一年通過的第二七五八號決議承認中華人民共和國是中國在聯合國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明；美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。

法案也要求美國在各國際組織代表，透過意見表達、投票及影響力，呼籲抵抗中方試圖扭曲關乎台灣之決議、文字、政策或程序的作為。法案獲眾院通過後，將送交參議院院會審議。根據美國立法規則，國會兩院通過同樣版本法案後，即能將法案送交總統簽署後生效。

我外交部表示，數十年來，中國大陸持續惡意擴大並曲解聯大第二七五八號決議，打壓台灣在各種國際平台的參與、阻止台灣作出貢獻，更用以作為虛假的「一中原則」國際法基礎，在各種場合謊稱該決議證明北京對台灣的主權；「台灣國際團結法案」是美國國會以具體行動反制中國在全球故意扭曲聯大第二七五八號決議的劣行，極具意義，對美國國會再次不分黨派展現對台灣國際參與的堅定支持，外交部誠摯肯定與感謝。

國民黨立委江啟臣說，相信台灣人民可以感受到美國國會強化對台灣的支持，中華民國一直都是主權獨立國家，國民希望參與國際組織的聲音應該被聽見，更應被公平對待，希望在美國國會支持下，華府及北京都應正視中華民國存在的事實及台灣人民參與國際組織與合作的必要。民進黨立委趙天麟說，這是前所未見的決議。

不過，前立委林濁水點出，法案內容並未在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，也沒有包含任何關於台灣主權的聲明，換句話說，對蔡英文總統「四個堅持」的「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」不支持的立場仍沒鬆動。

美眾議院編號一一七六的「台灣國際團結法」（Taiwan International Solidarity Act）是由眾院「國會台灣連線」共同主席康諾里與狄亞士巴拉特、眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉及泰塔斯、匡希恆、巴爾、費茨派垂克與麥克林等八名友台議員於今年二月提出，目的是要修改二○一九年「台灣盟邦國際保障與強化倡議法」，以對抗中國大陸企圖在國際組織中宣示對台灣擁有主權、阻礙台灣參與國際組織的行為。

按英語縮寫簡稱為「台北法」（TAIPEI Act）的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」，已在二○二○年三月，由時任總統的川普簽署生效成為法律。