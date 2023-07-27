台美貿易倡議首批協定 立院無異議通過

立法院臨時會昨無異議通過「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，台美貿易倡議的首批協定包括五大項目，如貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐與良好法制作業。

柯建銘表示，立法院昨同時也通過八項附帶決議，內容主要是要求行政院在下一輪實體談判前，應主動聽取國會及各界意見，並提出對各產業衝擊的專業評估報告等，落實國會監督之責。

蔡英文總統、副總統賴清德表示，感謝朝野政黨攜手合作完成審查。行政院長陳建仁表示，行政團隊將持續努力進行後續七項議題的談判。

蔡總統在臉書表示，這是台灣和美國自一九七九年以來結構最完整的貿易協定，內容涵蓋貿易便捷化、中小企業、反貪汙、服務業規章和良好法規等五項議題，後續將再展開七項議題談判，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，來擴充協定內容，也為未來台美洽簽自由貿易協定（ＦＴＡ）奠定更穩健基礎。

賴清德也在臉書上說，透過這次高規格的協定簽訂，顯示台灣已經為加入高規格的貿易協定做好準備，更進一步讓台美兩國的經貿關係邁向新的時代。

行政院發言人林子倫表示，行政團隊將持續努力進行後續七項議題的談判，同時秉持透明、公開的原則，以最高標準參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，協定簽訂對台美貿易便捷化有幫助，國民黨團強力支持。他強調，談判過程須設立專區，揭露更完整談判的具體內容，更公開透明，也須聽取國會和各界意見，針對產業衝擊有專業評估報告、具體協商方案。

曾銘宗呼籲，因台灣企業到美國投資稅率高，須扣美國所得稅廿一％，匯回來必須再扣三十％，有效稅率高達四十四．七％，台美必須簽訂重複課稅協定。

「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定僅需二讀通過，乃因依據「立法院職權行使法」第七條規定，立院依憲法第六十三條規定所議決之議案，除法律案、預算案應三讀會議決外，其餘均經二讀會議決之。

台英啟動深化貿易夥伴關係

繼台美之間簽署「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定，台英之間的貿易交流也有進展。英國在台辦事處昨證實英國商業暨貿易部副部長何德森與行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中召開視訊會議，於會中達成共識，確認展開「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership, ＥＴＰ）官方層級會談。