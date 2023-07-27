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上海雙城論壇 11隨行北市議員沒有綠

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安昨天出席文山區里長座談會，對於雙城論壇籌備進度表示，目前整個籌辦工作都很順利。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安昨天出席文山區里長座談會，對於雙城論壇籌備進度表示，目前整個籌辦工作都很順利。記者胡經周／攝影

雙城論壇預計8月下旬在大陸上海市登場，北市府協請北市議會本月24日抽出3名公費隨行議員陳重文、鍾沛君與陳政忠，市府昨再抽出8名自費隨行議員，市長蔣萬安赴陸幾乎成定局。蔣昨說，籌辦工作都很順利，一定秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，進行城市之間的交流。

雙城論壇自費名額抽籤共21名議員登記，國民黨籍有秦慧珠、詹為元、柳采葳、楊植斗、王欣儀、耿葳、李柏毅、張斯綱、李彥秀、郭昭巖、應曉薇、林杏兒、徐巧芯、李傅中武、李芳儒、李明賢、汪志冰，以及民眾黨陳宥丞、新黨侯漢廷、無黨籍曾獻瑩與徐立信。登記名單上未見民進黨籍議員。

北市府安排2位政風人員抽出8個自費隨行議員，全程錄影，正取名單為張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰、郭昭巖、耿葳、楊植斗等人和陳宥丞。

身為唯一民眾黨籍隨行議員，陳宥丞說，黨主席柯文哲重視兩岸交流對話，立場從沒變過，蔣萬安能順利辦雙城論壇，也是當時柯文哲堅持，另以北市議員的角度去監督MOU進度。議員合理監督、承接柯文哲對兩岸政策立場，是正面的事。

張斯綱表示，蔣萬安首次雙城論壇有標誌性意義，這一年來，美中關係有和緩跡象，大陸對兩岸交流的作法是否與過去不同，也是他想觀察的重點。

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