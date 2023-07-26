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檢方分案調查雜糧基金會補助造假 陳琬惠籲：不要護短

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠。 圖/聯合報系資料照
民眾黨立委陳琬惠。 圖/聯合報系資料照

雜糧發展基金會報告造假、濫發補助，北檢正式分案偵辦，民眾黨立委陳琬惠表示，「這件事絕對不是還錢就可以息事寧人」，請檢察官依法追究刑事責任，絕對不能讓不法者矇混過關，經濟部日前已啟動的實地訪查行政程序，應公布行政調查報告，不要護短。

陳琬惠表示，她前幾周開記者會揭發此事，今日北檢正式分案，將前董事長林源泉、前執行長陳錦倫列為「他字案」被告。當初堅稱補助計畫沒有任何造假的雜糧發展基金會，後來也拗不過去，但竟然不是把詐領補助的人移送法辦，反而要求執行單位「提供相關執行內容與成果效益的具體佐證資料」。

陳琬惠批，根本就不存在的東西，是要怎麼再提出佐證？終於，昨天部分遭揭露造假的執行單位坦承，「計畫案確有疏失不當，願將計畫之全數款項返還。」

陳琬惠指出，詐取公帑的雜糧發展基金會前執行長、現任行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫還在位上，上周她質詢行政院長陳建仁時，陳揆承諾會好好監察辦理，「請問現在到底辦到哪裡去了？還是綠營自己人就不用辦？」

陳琬惠 記者會

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