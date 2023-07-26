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意圖性騷擾要罰 性平三法31日將上演表決大戰

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，研商「性平三法」。圖／擷取自國會頻道
立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，研商「性平三法」。圖／擷取自國會頻道

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，研商「性平三法」，其中協商通過性騷擾防治法第25條，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而做出親吻、擁抱等行為者，最重可處2年徒刑、罰新台幣10萬元；若利用權勢或機會而犯此行為者，加重其刑至二分之一。性平三法無共識條文預計在下周一上演表決大戰，力拚月底前完成修法。

立院朝野黨團今針對性別工作平等法、性騷擾防治法相關條文修正草案協商。歷經近3個小時的協商，性別工作平等法更名為「性別平等工作法」，而在性騷擾防治法部分，未來意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金；利用第二條第二項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。

「性別工作平等法部分條文修正草案」等37案，協商通過條文為第12條、增訂第32條之2、增訂第38條之2；保留送院會處理為第13條、第38條之1。

至於「性騷擾防治法修正草案」等40案，協商通過條文第25條，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金；利用第2條第2項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至2分之1。前項之罪，須告訴乃論；保留送院會處理為第2條、第7條、第14條。

朝野黨團也同意，本周五（28日）立法院會先宣讀有共識的條文，下周一（31日）處理無共識的保留條文，屆時預估將上演表決大戰，力拚月底前完成「性平三法」修法。

性騷擾 性平三法

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