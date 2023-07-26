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緬甸求職詐騙增？外交部：接獲近2百件求助案件

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
近日傳出有國人遭誘騙受困緬甸被囚禁凌虐，家屬向台灣檢警報案，但嫌犯訊後交保，沒有進一步救援行動。外交部表示，媒體報導提及的個案，均為駐緬甸代表處已經登錄並積極協助的案例。政府各單位至為重視國人受騙案件，將繼續努力設法營救，媒體所稱「沒有救援行動」並非事實，並指出目前共計在緬甸接獲184件求助案件。圖／本報資料照片
近日傳出有國人遭誘騙受困緬甸被囚禁凌虐，家屬向台灣檢警報案，但嫌犯訊後交保，沒有進一步救援行動。外交部表示，媒體報導提及的個案，均為駐緬甸代表處已經登錄並積極協助的案例。政府各單位至為重視國人受騙案件，將繼續努力設法營救，媒體所稱「沒有救援行動」並非事實，並指出目前共計在緬甸接獲184件求助案件。圖／本報資料照片

近日傳出有國人遭誘騙受困緬甸被囚禁凌虐，家屬向台灣檢警報案，但嫌犯訊後交保，沒有進一步救援行動。外交部表示，媒體報導提及的個案，均為駐緬甸代表處已經登錄並積極協助的案例。政府各單位至為重視國人受騙案件，將繼續努力設法營救，媒體所稱「沒有救援行動」並非事實，並指出目前共計在緬甸接獲184件求助案件。

外交部指出，自去年以來，國人受騙赴海外求職並遭限制人身自由的案件遽增，外交部第一時間即配合主政機關內政部警政署，於駐緬甸代表處、駐泰國代表處及駐胡志明市辦事處（兼轄柬埔寨業務）成立跨部會「緊急救援專案小組」，成員包括外交部、移民署、警政署及法務部等派駐人員，持續加強與當地國警政、司法機關及相關NGO團體聯繫與合作，以及時營救受困國人。

外交部表示，以媒體報導的緬甸為例，依據駐緬甸代表處掌握，目前總計接獲184件求助案件，其中118件受困國人已脫困返國，其他66件也有部分國人已經脫困但尚未返國。媒體報導提及的個案，均為駐緬甸代表處已經登錄並積極協助的案例。政府各單位至為重視國人受騙案件，將繼續努力設法營救，媒體所稱「沒有救援行動」並非事實。

外交部表示，在現行機制運作下，依據內政部警政署掌握的最新數據，截至今年7月24日為止，共計受理723名國人遭誘騙赴東南亞國家落入海外求職陷阱案件，已成功協助479位求援國人返國。外交部將持續與內政部警政署及移民署等機關通力合作，積極營救受困國人返國。

外交部再次呼籲，緬甸、柬埔寨等國境內部分地區情況特殊，非政府公權力所能及，已成為國際詐騙集團的庇護所，進行救援備極困難。國人切勿輕易相信任何管道所稱高薪工作的話術，以免受騙後遭限制人身自由，並須付出大筆金錢，得不償失。

外交部 緬甸

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