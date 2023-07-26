去年九合一選舉確診者不能投票 邱臣遠：要有合適處置
2022年九合一選舉，中選會規定COVID-19確診者不能外出投票，影響權益，監察院促請衛福部、中選會檢討。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠認為，應有合理合適的處理及說明，不能只是要求改善，這樣恐有偏袒之虞。
邱臣遠表示，去年九合一選舉前，民眾黨團就不斷提醒中央，應確保民眾投票權，推動不在籍投票，但中選會始終充耳不聞；現在監察院既然認為衛福部、中選會相關決策，並不符合對確診者的最小侵害手段及比例原則，就應該有合理合適的處理及說明，不能只是要求改善。
邱臣遠指出，去年九合一選舉時，疫情已經近三年，新冠病毒漸漸流感化，重症率大幅下降，確診者能否投票備受關注，當時民眾黨團就請中選會參考美、日、韓投票辦法，研擬相關配套措施，並儘快推動「不在籍投票」修法、建置不在籍電子投票系統。
邱臣遠表示，民眾黨團去年就呼籲，不要沒收確診者投票權，但中選會仍決議確診者不能投票。監察院若不能超越黨派，沒有獨立性，不僅失去人民信任，也將會是國家治理危機。
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