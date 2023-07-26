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新冠確診不能投票監察院有意見 疾管署表示將檢討

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾病管制署發言人曾淑慧針對監察院關於疫情期間確診者投票權的意見說明。圖／疾管署提供
疾病管制署發言人曾淑慧針對監察院關於疫情期間確診者投票權的意見說明。圖／疾管署提供

2022年九合一大選期間，指揮中心及中央選舉委員宣布新冠染疫者不可外出投票，監察院認為未能完全符合「最小侵害手段及比例原則」，建議中選會和衛福部檢討改進選務防疫措施。疾管署發言人曾淑慧表示表示尊重並感謝，將與中選會一起檢討，但當時依照傳染病防治法規定，才對確診者進行隔離。

曾淑慧表示，尊重監察院調查及建議。新冠肺炎為罕見百年大疫，幾乎沒有前例可循，指揮中心在2020年初成立，多次參考世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制中心等國際指引，以嚴謹科學、數據分西滾動調整防疫政策，一切努力只求讓台灣相比世界各國經濟影響更小、傷害程度更低。

針對去年九合一選舉要求染疫者不可外出投票，曾淑慧說，當時為防止新冠疫情擴散，要求快篩陽且無須住院隔離個案，應在家隔離不可外出，但沒有電子圍籬管制；該政策依據傳染病防治法規定，若罹患或疑似新冠肺炎者違反規定，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上、200萬元以下罰金。

對於監察院要求改進選務防疫措施，是否可在2024年總統大選投票前出爐？曾淑慧說，會持續檢討，若有需要修法也會納入修正。另外，針對目前染疫者，只要配合感染管制措施，不必強制隔離。

我國目前針對新冠染疫者建議為自主健康管理10天（0+n），自主健康管理到快篩陰性或是距離發病日／採檢陽性日達10天，建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩。未來預計在8月鬆綁為自主健康管理5天。

新冠肺炎 投票

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