新冠確診不能投票監察院有意見 疾管署表示將檢討

2022年九合一大選期間，指揮中心及中央選舉委員宣布新冠染疫者不可外出投票，監察院認為未能完全符合「最小侵害手段及比例原則」，建議中選會和衛福部檢討改進選務防疫措施。疾管署發言人曾淑慧表示表示尊重並感謝，將與中選會一起檢討，但當時依照傳染病防治法規定，才對確診者進行隔離。

曾淑慧表示，尊重監察院調查及建議。新冠肺炎為罕見百年大疫，幾乎沒有前例可循，指揮中心在2020年初成立，多次參考世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制中心等國際指引，以嚴謹科學、數據分西滾動調整防疫政策，一切努力只求讓台灣相比世界各國經濟影響更小、傷害程度更低。

針對去年九合一選舉要求染疫者不可外出投票，曾淑慧說，當時為防止新冠疫情擴散，要求快篩陽且無須住院隔離個案，應在家隔離不可外出，但沒有電子圍籬管制；該政策依據傳染病防治法規定，若罹患或疑似新冠肺炎者違反規定，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上、200萬元以下罰金。

對於監察院要求改進選務防疫措施，是否可在2024年總統大選投票前出爐？曾淑慧說，會持續檢討，若有需要修法也會納入修正。另外，針對目前染疫者，只要配合感染管制措施，不必強制隔離。

我國目前針對新冠染疫者建議為自主健康管理10天（0+n），自主健康管理到快篩陰性或是距離發病日／採檢陽性日達10天，建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩。未來預計在8月鬆綁為自主健康管理5天。