政院人權處辦工作坊 各機關協力推轉型正義教育

行政院人權及轉型正義處於今舉辦「轉型正義教育訓練規畫設計工作坊」，行政院政務委員羅秉成致詞時，勉勵各機關作為轉型正義的造林者，能積極辦理各項轉型正義工作，並透過教育培訓及社會溝通，將人權及自由民主的價值理念，深植公務體系及為民服務的日常。

國家轉型正義教育行動綱領業今年核定上路實施，為利各機關積極、系統性推動相關方案，人權處舉辦工作坊，盼導引綱領各主協辦機關緊扣推動目標及教育需求，精進各式教育訓練及社會溝通活動的辦理。

羅秉成表示，轉型正義植基於人權，且與民主化息息相關，聯合國報告及國際研究均將「追求真相」、「伸張正義」、「獲致賠償」、「保證不再發生」及「追憶紀念」視為轉型正義工程的五大基石。後兩者尤其必須透過教育推動，找回真相與記憶、對抗遺忘，方能帶動學校、機關乃至社會的積極反思，讓每個人認識威權體制帶來的人權迫害，從歷史汲取教訓，確保侵犯人權的行為不再發生，並珍惜台灣這塊土地得來不易的民主與法治。

羅秉成說，今年出席第六屆台歐盟人權諮商會議期間，他順道造訪德國推動轉型正義相關機關並參觀不義遺址的經驗，除了集中式的紀念碑及場址激發參訪者，回到家鄉發掘過去納粹屠殺的歷史，也有如絆腳石計畫般分散式的小型紀念行動，將傷痛的歷史銘刻在生活環境、進入日常生活，也是重要的教育載體及教育現場，他山之石可作為各機關推動參考。

羅秉成表示，政府在轉型正義上還需要更努力、更掌握時間推動，尤其轉型正義教育起步較晚，今日參與培訓、共同學習與投入的機關及人員都是造林者，接下來更要透過大家協力護育，使之林相豐美。期許接下來除了教育部作為主責機關，各機關都可透過各式教育培訓及社會溝通，將人權及自由民主的價值理念，深植公務體系及為民服務的日常。

人權處表示，行政院日前函頒「轉型正義教育學習架構」，以利各主協辦的機關、學校教師在規畫相關教育訓練課程或活動時，能有架構性的推動策略，據此發展短、中、長期辦理培訓計畫與研發教材教案。

人權處表示，國家轉型正義教育行動綱領的推動至為重要，此次辦理工作坊，與國發會檔案管理局協辦，培訓內容包含如何查找政治檔案，以瞭解與各機關切身相關的歷史真相，作為教育素材或教案。