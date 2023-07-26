快訊

杜蘇芮逼近 今晚起「3縣市」恐陸續再納陸警範圍

誰是天選之人？研究：有「這基因」無症狀感染增加近9倍

監察院促檢討確診者不得投票 賴士葆：約談陳時中了？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

去年九合一大選期間，中選會公布選務防疫計畫，確診者不得投票，引起侵害確診者投票權的爭議。監察院僅促請中選會及衛生福利部檢討改進。國民黨立委賴士葆今表示，獨立機關變成政黨的捍衛者，疫情期間行政院前院長蘇貞昌說不宜約談官員，疫情後，請問監察委員約談衛福部前部長陳時中了嗎？

賴士葆表示，去年縣市首長選舉，蔡政府強行剝奪將近7萬名確診者的投票權，監察委員的調查報告出爐，輕描淡寫的促請中選會及衛福部檢討改進。如此不痛不癢的報告，對於當有作為卻沒有作為的政府官員行政怠惰，剝奪人民的選舉權，監察院沒有糾舉彈劾，很客氣地促請改進。這樣輕鬆的調查報告連遲來的正義都談不上，因為對於過去的錯誤完全輕縱，民眾的自立救濟也討不到公道，監察院只有淡淡的要求政府部門未來改進，憲法所賦予神聖的選舉權，竟是被如此廉價的處置。

賴士葆指出，去年底選舉，指揮中心和中選會拿著尚方寶劍，罔顧逾越憲法之疑慮，強行剝奪近確診民眾的投票權，儘管輿論撻伐抗議，有確診民眾向法院申請假處分被駁回，人權團體台權會向行政法院提起行政訴訟，然而蔡政府行政權獨大，顢頇鴨覇我行我素，不做任何改變。監察院長 #陳菊 也是人權委員會主委，配合蔡政府的政策，在投票日的前夕才不痛不癢的說行政部門對於確診者投票權益應該及早因應。

賴士葆認為，疫情期間長達三年，確診者的投票權的問題早就有諸多的討論以及呼籲政府要有對策，蔡政府在立法院要通過什麼法案就通過什麼法案，攸關人民投票權益的重大事件為什麼視而不見？其他國家的政府為什麼可以讓確診者投票？這是可以解決的技術問題，難以相信蔡政府蔑視人權，甚至違背憲法都在所不惜。

賴士葆強調，監察院明明知道，聯合國對2019對新冠病毒的人權相關規範提到，「限制人權的措施必須符合最小侵害手段及比例原則之檢驗，且不得是歧視性措施。」現在這樣的報告，就是再次證明蔡英文所有獨立機關都提名自己人，讓獨立機關變成政黨的捍衛者。去年疫情期間，蘇貞昌說不宜約談官員，疫情之後，請問監察委員約談陳時中了嗎？

投票 確診 賴士葆

延伸閱讀

曾為陳時中拔麥走人 羅友志拋震撼彈「退出電視圈」

賴清德「走入白宮」惹議 賴士葆：若當選總統讓人不寒而慄

賴清德「走入白宮」惹議 賴士葆：對美關係非唯一

民調稱侯友宜回穩郭台銘跌破10% 賴士葆：國民黨缺團結

相關新聞

蔣萬安去大陸雙城論壇定了？ 北市府抽8議員自費隨行

台北上海雙城論壇預計8月下旬登場，北市府協請北市議會前天抽出3名公費隨行議員陳重文、鍾沛君與陳政忠，市府今再抽籤8位自費...

監察院促檢討確診者不得投票 賴士葆：約談陳時中了？

去年九合一大選期間，中選會公布選務防疫計畫，確診者不得投票，引起侵害確診者投票權的爭議。監察院僅促請中選會及衛生福利部檢...

確診者無法投票違反比例原則 時力批中選會充耳不聞

時代力量發言人余佳蒨今天表示，去年九合一大選期間，中選會不開放確診民眾到場投票，如今監察院認定違法比例原則，對於時代力量...

確診者不得投票不符比例原則 中選會：尊重

去年九合一大選，非重症確診者不得外出投票，計有投票權的確診者約6萬人，監院指中選會、衛福部決策未符合最小侵害手段及比例原...

朱一句「執政大聯盟」 金溥聰、羅智強隔空槓上 背後各有盤算？

國民黨主席朱立倫7月23日在全代會中喊出，若重返執政將組成「執政大聯盟」，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨天接受專訪時，卻直呼「不理解執政大聯盟」，他昨天上午還致電問朱「執政大聯盟是什麼？」稱他和侯事前不知情。金對著朱喊話，實則劍指曾拋出「政黨輪替大聯盟」卻遭砲轟的國民黨立委參選人羅智強，話題還意外延燒至律師陳長文的投書，引發羅智強「代筆」爭議。 聯合報數位版獨家取得陳長文的回應，帶讀者看懂金溥聰隔空槓上羅智強的背後，有何盤算。

鄭文燦一句「綠電超過核電」 形勢真的大好嗎？

行政院副院長鄭文燦昨天在出席一場論壇致詞時指出：「台灣的綠電現在已超過核能發電，綠能超過核能時代已來臨！」一句話聽來綠電形勢似乎一片大好，但情況真是如此嗎？ 按政府原先規畫，2025年綠電比重要達二成，去年12月時曾說該目標延後一年，預計在2026年底前迎頭趕上。結果後來經濟部能源局索性修正2025年各種能源發電占比，綠能從20％的目標下修至15.1%，如果綠電發展像鄭文燦所說這麼樂觀，目標何須向下修正。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦