監察院促檢討確診者不得投票 賴士葆：約談陳時中了？

去年九合一大選期間，中選會公布選務防疫計畫，確診者不得投票，引起侵害確診者投票權的爭議。監察院僅促請中選會及衛生福利部檢討改進。國民黨立委賴士葆今表示，獨立機關變成政黨的捍衛者，疫情期間行政院前院長蘇貞昌說不宜約談官員，疫情後，請問監察委員約談衛福部前部長陳時中了嗎？

賴士葆表示，去年縣市首長選舉，蔡政府強行剝奪將近7萬名確診者的投票權，監察委員的調查報告出爐，輕描淡寫的促請中選會及衛福部檢討改進。如此不痛不癢的報告，對於當有作為卻沒有作為的政府官員行政怠惰，剝奪人民的選舉權，監察院沒有糾舉彈劾，很客氣地促請改進。這樣輕鬆的調查報告連遲來的正義都談不上，因為對於過去的錯誤完全輕縱，民眾的自立救濟也討不到公道，監察院只有淡淡的要求政府部門未來改進，憲法所賦予神聖的選舉權，竟是被如此廉價的處置。

賴士葆指出，去年底選舉，指揮中心和中選會拿著尚方寶劍，罔顧逾越憲法之疑慮，強行剝奪近確診民眾的投票權，儘管輿論撻伐抗議，有確診民眾向法院申請假處分被駁回，人權團體台權會向行政法院提起行政訴訟，然而蔡政府行政權獨大，顢頇鴨覇我行我素，不做任何改變。監察院長 #陳菊 也是人權委員會主委，配合蔡政府的政策，在投票日的前夕才不痛不癢的說行政部門對於確診者投票權益應該及早因應。

賴士葆認為，疫情期間長達三年，確診者的投票權的問題早就有諸多的討論以及呼籲政府要有對策，蔡政府在立法院要通過什麼法案就通過什麼法案，攸關人民投票權益的重大事件為什麼視而不見？其他國家的政府為什麼可以讓確診者投票？這是可以解決的技術問題，難以相信蔡政府蔑視人權，甚至違背憲法都在所不惜。

賴士葆強調，監察院明明知道，聯合國對2019對新冠病毒的人權相關規範提到，「限制人權的措施必須符合最小侵害手段及比例原則之檢驗，且不得是歧視性措施。」現在這樣的報告，就是再次證明蔡英文所有獨立機關都提名自己人，讓獨立機關變成政黨的捍衛者。去年疫情期間，蘇貞昌說不宜約談官員，疫情之後，請問監察委員約談陳時中了嗎？