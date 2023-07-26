確診者無法投票違反比例原則 時力批中選會充耳不聞

時代力量發言人余佳蒨今天表示，去年九合一大選期間，中選會不開放確診民眾到場投票，如今監察院認定違法比例原則，對於時代力量提出的相關辦法與配套，中選會始終充耳不聞，以防疫作為推託之詞，放任人民投票權被剝奪，侵害人民的投票權。

時代力量晚間發布新聞稿說明，中選會不開放確診民眾投票，引發違憲疑慮，監察院今天發布報告指出，「指揮中心及中選會相關決策未能完全符合最小侵害手段及比例原則，且依法裁罰之說明有誤，致遭剝奪人民投票權，約有6萬0508人受影響，促請中選會及衛福部檢討改進。」

余佳蒨表示，時代力量從去年開始，多次透過記者會、提出臨時提案，要求中選會和疫情指揮中心採用延長投票、分流投票或任何適當的方式，保障被隔離和檢疫者的投票權，中選會始終充耳不聞，侵害人民的投票權。

余佳蒨認為，對比教育部與大考中心積極應變，彈性規劃確診考生及居家隔離者應試，中選會卻選擇便宜行事，強制沒收數萬人的投票權，完全是行政怠惰，犧牲選民權利。

余佳蒨指出，中選會的失職怠惰不只這一樁， 2017年公民投票法修法通過已經快要6年，公投電子連署系統至今還沒上線，不斷地因為各種理由、頻繁改變預計系統上線的期程，中選會持續拖延，毫無實質進度。

余佳蒨強調，內政部及中選會對制度缺失的漠視，造成民主參與的破口持續存在，時代力量完全不能接受，請中選會將公投電子連署系統建置到位，提出具體的上線期程規劃，定期向大眾報告進度，不要一再拖延。