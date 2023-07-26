張顯耀暗批金溥聰 侯辦：張所說的多與事實不符

陸委會前副主委張顯耀今天在網路節目上提及當年「洩密案」、「馬習會」，還有本來要與大陸互相設立兩岸附設辦事處，最後出現核心幕僚在阻饒，多數內容疑似暗批國安會前秘書長、現任國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰。侯辦回應，當年張案內容，金溥聰都有向前總統馬英九報告，另外馬英九曾親口說過並未指派張顯耀代為安排「馬習會」。

張顯耀針對洩密案表示，他不希望未來中華民國再出現這種構陷忠良的事情，他要把這些公開，歷史留證，請金溥聰放下來。

另外，張顯耀還說，「當初有人接了國安會，但這人可能跟對岸不熟悉，馬英九都直接找他處理，有些人可能眼紅。」馬英九想要歷史留名，馬習會是重要關鍵，本來還要設置兩岸附設辦事處，「我們都要在北京、上海、廣州，對岸要在台北設辦事處」，但有人要破壞，最後當他離開職務後，所有談判都中斷了。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，有關張案內容，當年是由調查局國內新聞處整理所有相關情資，並編號立案寫成報告後，呈報給時任國安會秘書長金溥聰，再轉呈給前總統馬英九，馬政府當時須依法處理。

王敏旭說，有關處理張案的前後過程，金溥聰均有向馬英九報告，馬英九完全有所掌握。此外，馬英九曾親口向金溥聰說，並未指派張顯耀代為安排「馬習會」。有關張顯耀今日於節目中的談話，諸多內容與事實完全不符。