確診者不得投票不符比例原則 中選會：尊重
去年九合一大選，非重症確診者不得外出投票，計有投票權的確診者約6萬人，監院指中選會、衛福部決策未符合最小侵害手段及比例原則，促盡速研擬配套措施。中選會今回應表示尊重。
中選會表示，選舉期間推動的選務防疫措施，均依法律、國家防疫政策與相關規定辦理。近年嚴重特殊傳染性肺炎是全球性傳染病，且選舉、公民投票為全國最大規模的人流移動與群聚活動，中選會均依相關法律規定與防疫措施辦理選務防疫工作。
中選會表示，他們也參照中央流行疫情指揮中心相關政策、指引，訂定嚴密的選務防疫措施，而於投票日執行辦理，以維護全體國人及所有投開票所工作人員相關權益。至於監察院調查疫情期間確診者投票權的意見，中選會予以尊重。
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