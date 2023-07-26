去年九合一確診者不能投票 監院要衛福部、中選會檢討

2022年九合一選舉，中選會及指揮中心因疫情及選務人力考量，規定決定新冠肺炎非重症確診者不得外出投票。但監察院認為，相關決策及操作方式未能完全符合「最小侵害手段及比例原則」，依法裁罰之說明有誤及溝通不足，致遭剝奪人民投票權之爭議，促請中央選舉委員會及衛生福利部因應未來重大傳染病發生，儘速研議相關措施，確保民眾投票權益。

監院表示，中選會及指揮中心去年11月8日宣布新冠肺炎受隔離的非重症確診者不得外出投票，如違反者，將面臨政府制裁。但指揮中心又於11月18日記者會僅呼籲，對快篩陽性而未經醫師判定之疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎者，勿外出投票，卻無須面對政府制裁。此種區別對待確診公民與僅快篩陽性公民，備受外界訾議。

監委紀惠容及葉大華指出，依聯合國人權高級專員辦事處應對指南，限制人權的措施必須符合最小侵害手段及比例原則之檢驗，且不得是歧視性措施。指揮中心與中選會推托囿於當時疫情變化甚劇，以及選務人力、量能不足，卻對於欲出門投票之確診公民，未能進行細緻地比例原則及平等原則操作，作成合乎國際人權規範之行政裁量。因此監察院要求，衛福部與中選會與有關機關應該及早因應規畫，針對未來罹患傳染病而須隔離之公民，確保其投票權。

監委也指出，居家照護之非重症確診者如果於去年11月26日外出投票，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，將面臨最高2年有期徒刑之刑責。但指揮中心卻於111年11月8日記者會上傳遞錯誤訊息，稱違反者將依傳染病防治法裁罰20萬到100萬，並經同年月中選會新聞稿引述。如何強化防疫相關規定正確適用與理解，並傳遞正確訊息，衛福部與中選會也應一併檢討改進。