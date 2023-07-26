蔣萬安去大陸雙城論壇定了？ 北市府抽3議員自費隨行

台北上海雙城論壇預計8月下旬登場，北市府協請北市議會前天抽出3名公費隨行議員陳重文、鍾沛君與陳政忠，市府今再抽籤8位自費隨行議員，共21位登記，正取僅陳宥丞為民眾黨籍，市長蔣萬安要去與否不得而知。蔣今說，籌辦工作都很順利，一定秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，進行城市之間的交流，很快就會有決定跟大家報告。

雙城論壇自費名額抽籤共21位議員登記，國民黨籍有秦慧珠、詹為元、柳采葳、楊植斗、王欣儀、耿葳、李柏毅、張斯綱、李彥秀、郭昭巖、應曉薇、林杏兒、徐巧芯、徐立信、李傅中武、李芳儒、李明賢、汪志冰，以及民眾黨陳宥丞、新黨侯漢廷、無黨籍曾獻瑩；不過登記名單上未見民進黨籍議員。

北市府今天下午1點安排2位政風人員抽出8個自費隨行議員，全程錄影，正取名單為張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰、陳宥丞、郭昭巖、耿葳、楊植斗。

國民黨議員張斯綱表示，此為蔣市長首次雙城論壇，也是疫情中斷後恢復實體舉辦，今年參加有其標誌性意義；其次是這一年來，特別是美中關係出現和緩跡象，大陸對兩岸交流的作法是否與過去不同，也是他想要觀察的重點。

民眾黨議員陳宥丞則說，黨主席柯文哲重視兩岸交流，立場從沒改變過，蔣萬安能夠順利辦雙城論壇，也是當時柯文哲有此堅持，另以北市議員的角度去監督MOU進度。他認為議員合理監督、承接柯文哲對對兩岸政策的立場，參加雙城論壇是正面的事。

蔣萬安今天出席文山區里長座談被問雙城論壇舉辦，國民黨議員踴躍、民進黨議員興趣缺缺，甚至有民進黨議員陳怡君稱，中國才剛修「反間諜法」，可以無理由抓人，自身安全很重要，就算公費名額用送的也不會去。蔣萬安說，雙城論一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則。