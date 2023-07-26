快訊

秦剛消失後被免職：最短命外交部長，會衝擊習近平？

杜蘇芮下午3時已觸陸！颱風警戒範圍再納3區 不排除周五金門登陸

杜蘇芮逼近！高雄「這五區」今晚停班停課 颱風雨量預測恐達300mm

蔣萬安去大陸雙城論壇定了？ 北市府抽3議員自費隨行

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席文山區里長座談會，對於雙城論壇籌備進度表示，目前整個籌辦工作都很順利。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天出席文山區里長座談會，對於雙城論壇籌備進度表示，目前整個籌辦工作都很順利。記者胡經周／攝影

台北上海雙城論壇預計8月下旬登場，北市府協請北市議會前天抽出3名公費隨行議員陳重文、鍾沛君與陳政忠，市府今再抽籤8位自費隨行議員，共21位登記，正取僅陳宥丞為民眾黨籍，市長蔣萬安要去與否不得而知。蔣今說，籌辦工作都很順利，一定秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，進行城市之間的交流，很快就會有決定跟大家報告。

雙城論壇自費名額抽籤共21位議員登記，國民黨籍有秦慧珠、詹為元、柳采葳、楊植斗、王欣儀、耿葳、李柏毅、張斯綱、李彥秀、郭昭巖、應曉薇、林杏兒、徐巧芯、徐立信、李傅中武、李芳儒、李明賢、汪志冰，以及民眾黨陳宥丞、新黨侯漢廷、無黨籍曾獻瑩；不過登記名單上未見民進黨籍議員。

北市府今天下午1點安排2位政風人員抽出8個自費隨行議員，全程錄影，正取名單為張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰、陳宥丞、郭昭巖、耿葳、楊植斗。

國民黨議員張斯綱表示，此為蔣市長首次雙城論壇，也是疫情中斷後恢復實體舉辦，今年參加有其標誌性意義；其次是這一年來，特別是美中關係出現和緩跡象，大陸對兩岸交流的作法是否與過去不同，也是他想要觀察的重點。

民眾黨議員陳宥丞則說，黨主席柯文哲重視兩岸交流，立場從沒改變過，蔣萬安能夠順利辦雙城論壇，也是當時柯文哲有此堅持，另以北市議員的角度去監督MOU進度。他認為議員合理監督、承接柯文哲對對兩岸政策的立場，參加雙城論壇是正面的事。

蔣萬安今天出席文山區里長座談被問雙城論壇舉辦，國民黨議員踴躍、民進黨議員興趣缺缺，甚至有民進黨議員陳怡君稱，中國才剛修「反間諜法」，可以無理由抓人，自身安全很重要，就算公費名額用送的也不會去。蔣萬安說，雙城論一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則。

對於雙城論壇籌備進度，蔣萬安也表示，目前整個籌辦工作都很順利，一定秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，進行城市之間的交流，很快就會有決定跟大家報告。

北市府今天下午1點安排2位政風人員抽出8個自費隨行議員名單，全程錄影，正取僅陳宥丞為民眾黨籍，其他7人均為國民黨籍。圖／北市府提供
北市府今天下午1點安排2位政風人員抽出8個自費隨行議員名單，全程錄影，正取僅陳宥丞為民眾黨籍，其他7人均為國民黨籍。圖／北市府提供

議員 雙城論壇 蔣萬安

延伸閱讀

二殯接駁車播柯文哲宣傳影片沒下架 議員酸蔣萬安支持柯還侯？

明天放不放颱風假？蔣萬安：最快傍晚對外宣布

北流1.9億隔空交火 蔣萬安：先墊付款、免續增80萬月息

「北北基桃」明天放不放颱風假？蔣萬安：傍晚一起宣布

相關新聞

蔣萬安去大陸雙城論壇定了？ 北市府抽3議員自費隨行

台北上海雙城論壇預計8月下旬登場，北市府協請北市議會前天抽出3名公費隨行議員陳重文、鍾沛君與陳政忠，市府今再抽籤8位自費...

張其祿：年改是執政黨致命傷 沒有人因此變得更好

年改五周年，民眾黨立委張其祿認為「沒有人變得更好」，軍公教福利被大砍，勞工福利也沒有因此提升，只是消極地用類似「均貧」的...

陳椒華批反貪腐自吹自擂 執政黨立委護航丟臉丟到國際

時代力量立委陳椒華今天表示，行政院跟法務部行政院對美方說謊，聲稱我國法規足以落實台美貿易協定的規定，民進黨立委劉世芳說是...

年改五周年 賴香伶籲「撥補入法」降低差異性

年金改革五周年，本月一日起新進公教人員將加入退撫新制，採確定提撥的個人專戶制，強制提撥率為15%，預計2025年開放自主...

柯文哲北流1.9億工程款未結案 文化部：欠錢不要牽拖別人

針對前台北市長柯文哲昨（25）日發布影片對外表示，「北流我蓋我負責」、「今年7月文化部才正式回文確認不付錢」等語，文化部...

警察追拒檢汽車開槍誤打死人 無罪判決帶來鼓舞也帶來警示

新北市中和警分局中原派出所員警張伯雍，去年3月10日深夜追緝拒檢且多次違規闖紅燈的賓士汽車，情急從後方開了3槍，不慎打死坐在賓士車後座的乘客，新北地方法院昨天判張無罪，引發討論。近幾年警察執法安全、用槍時機爭議不斷，這起判決對警察帶來鼓舞，也帶來警示。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦