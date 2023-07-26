陳椒華批反貪腐自吹自擂 執政黨立委護航丟臉丟到國際

時代力量立委陳椒華今天表示，行政院跟法務部行政院對美方說謊，聲稱我國法規足以落實台美貿易協定的規定，民進黨立委劉世芳說是解讀錯誤，執政黨立委不知督促政府完善法制，甚至還一味地護航，就是官員對落後法制還洋洋得意的最大幫兇。

陳椒華下午透過新聞稿表示，行政院跟法務部對美方說謊、詐騙，聲稱我國的現行法規，已經足以落實台美貿易協定「反貪腐」的規定，而在她斥責執政黨政府「詐騙美國」後，劉世芳還透過媒體說這是解讀錯誤。

陳椒華質疑，對於聯合國反貪腐公約國際審查委員的審查意見，劉世芳顯然沒有好好看過，難道劉世芳認為國際審查委員是「解讀錯誤」，台灣需要盡速制定揭弊者保護法、妨害司法關說罪，這是國際審查委員的意見，並非她本人獨創的見解。

陳椒華指出，劉世芳認為「有若干法制需要處理的話，在公部門部分有貪汙治罪條例、獎勵保護檢舉貪汙瀆職辦法、證人保護法等，對於檢舉人可以提供身分保密、人身安全保護等等的保護措施」，根本才是錯誤解讀法律，並且打臉蔡英文總統在2017年召開司改國是會議的結論。

陳椒華強調，如果我國的現行法制就足以保障揭弊者、落實反貪腐，那麼涉及司法關說的陸委會主委邱太三，現在就不會穩穩坐在行政院內當大官，揭弊者也不會面臨各種追殺，而大聲疾呼台灣需要揭弊者保護法。

陳椒華認為，執政黨別再自欺欺人，台灣的反貪腐法制落後，執政黨卻從行政機關到立法委員，都在自吹自擂，簡直是丟臉丟到國際上。