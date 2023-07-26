快訊

秦剛消失後被免職：最短命外交部長，會衝擊習近平？

杜蘇芮下午3時已觸陸！颱風警戒範圍再納3區 不排除周五金門登陸

杜蘇芮逼近！高雄「這五區」今晚停班停課 颱風雨量預測恐達300mm

陳椒華批反貪腐自吹自擂 執政黨立委護航丟臉丟到國際

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委陳椒華。記者曾學仁／攝影
時代力量立委陳椒華。記者曾學仁／攝影

時代力量立委陳椒華今天表示，行政院跟法務部行政院對美方說謊，聲稱我國法規足以落實台美貿易協定的規定，民進黨立委劉世芳說是解讀錯誤，執政黨立委不知督促政府完善法制，甚至還一味地護航，就是官員對落後法制還洋洋得意的最大幫兇。

陳椒華下午透過新聞稿表示，行政院跟法務部對美方說謊、詐騙，聲稱我國的現行法規，已經足以落實台美貿易協定「反貪腐」的規定，而在她斥責執政黨政府「詐騙美國」後，劉世芳還透過媒體說這是解讀錯誤。

陳椒華質疑，對於聯合國反貪腐公約國際審查委員的審查意見，劉世芳顯然沒有好好看過，難道劉世芳認為國際審查委員是「解讀錯誤」，台灣需要盡速制定揭弊者保護法、妨害司法關說罪，這是國際審查委員的意見，並非她本人獨創的見解。

陳椒華指出，劉世芳認為「有若干法制需要處理的話，在公部門部分有貪汙治罪條例、獎勵保護檢舉貪汙瀆職辦法、證人保護法等，對於檢舉人可以提供身分保密、人身安全保護等等的保護措施」，根本才是錯誤解讀法律，並且打臉蔡英文總統在2017年召開司改國是會議的結論。

陳椒華強調，如果我國的現行法制就足以保障揭弊者、落實反貪腐，那麼涉及司法關說的陸委會主委邱太三，現在就不會穩穩坐在行政院內當大官，揭弊者也不會面臨各種追殺，而大聲疾呼台灣需要揭弊者保護法。

陳椒華認為，執政黨別再自欺欺人，台灣的反貪腐法制落後，執政黨卻從行政機關到立法委員，都在自吹自擂，簡直是丟臉丟到國際上。

陳椒華 劉世芳 行政院

延伸閱讀

點名環保署之狼 陳椒華：是檢察總隊長

時力提案刪除外役監縮刑優惠 提高白領犯罪者遴選門檻

環保署之狼曝光！陳椒華控張子敬吃案 環保署緊急3說明

影／環保署督察總隊長遭控性騷 立委揭露指控資料

相關新聞

蔣萬安去大陸雙城論壇定了？ 北市府抽3議員自費隨行

台北上海雙城論壇預計8月下旬登場，北市府協請北市議會前天抽出3名公費隨行議員陳重文、鍾沛君與陳政忠，市府今再抽籤8位自費...

張其祿：年改是執政黨致命傷 沒有人因此變得更好

年改五周年，民眾黨立委張其祿認為「沒有人變得更好」，軍公教福利被大砍，勞工福利也沒有因此提升，只是消極地用類似「均貧」的...

陳椒華批反貪腐自吹自擂 執政黨立委護航丟臉丟到國際

時代力量立委陳椒華今天表示，行政院跟法務部行政院對美方說謊，聲稱我國法規足以落實台美貿易協定的規定，民進黨立委劉世芳說是...

年改五周年 賴香伶籲「撥補入法」降低差異性

年金改革五周年，本月一日起新進公教人員將加入退撫新制，採確定提撥的個人專戶制，強制提撥率為15%，預計2025年開放自主...

柯文哲北流1.9億工程款未結案 文化部：欠錢不要牽拖別人

針對前台北市長柯文哲昨（25）日發布影片對外表示，「北流我蓋我負責」、「今年7月文化部才正式回文確認不付錢」等語，文化部...

警察追拒檢汽車開槍誤打死人 無罪判決帶來鼓舞也帶來警示

新北市中和警分局中原派出所員警張伯雍，去年3月10日深夜追緝拒檢且多次違規闖紅燈的賓士汽車，情急從後方開了3槍，不慎打死坐在賓士車後座的乘客，新北地方法院昨天判張無罪，引發討論。近幾年警察執法安全、用槍時機爭議不斷，這起判決對警察帶來鼓舞，也帶來警示。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦