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年改五周年 賴香伶籲「撥補入法」降低差異性

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委賴香伶。 圖/聯合報系資料照
民眾黨立委賴香伶。 圖/聯合報系資料照

年金改革五周年，本月一日起新進公教人員將加入退撫新制，採確定提撥的個人專戶制，強制提撥率為15%，預計2025年開放自主投資。民眾黨立委賴香伶憂，新制個人帳戶制儲金，風險自付，對新進或年資淺的公務員較無保障，恐引發公務員跳船潮。未來若有機會在相關年金制度裡一起討論，比較不會引發爭論。

賴香伶指出，年改制度已經切三次，1995年以前的有18趴，1995年以後的沒有18趴，2018開始改的新制度有設定樓地板，有些18趴被取消；到2023年又有退休撫卹金個人帳戶制。

賴香伶表示，年改橫跨三個世代，從1995年修改後福利越來越下降，很多公務員當時為了相關福利進到體系，現在少了這些，加上與當年應考時政府承諾的條件不同，可能會降低人民對公務員退休後的保障期待值，一來是福利漸少了，二來是擔心政府會不會再變，恐降低「鐵飯碗」對人民的吸引力。

賴香伶認為，7月1日退休撫卹金個人帳戶制上路後，難免造成新舊制在比較上的落差，未來執行時如何公平處理，攸關新舊公務員心理，修法的衡平性還是要看大家對於國家保障的公教人員退休後的差異性。

賴香伶強調，修法不能無視這些差異性，需把這些可能造成差異性的影響盡量降到最低。但勞保改革行政院至今未有版本，「勞動部也不敢提，行政院也沒有要求勞動部提」，因此目前都用撥補的。

賴香伶指出，撥補部分都用財政手段，也無特定法源，不像公教人員的撥補入法有期程，質疑「都有先例了，勞保部分為何卡關？」呼籲行政院版本盡快提出，送到立法院研議。

賴香伶表示，就是修一條撥補入法，定期性公布精算、處理財源來源，這也是一個改革，但行政院都不提出來，讓國人覺得政府以拖待變，「但問題就是變不了，錢窟就是在那」。

賴香伶表示，行政院要提出版本，各界才能進行實質討論，否則都以撥補止血，社會也沒有共識；行政單位應先提出，再到國會特種委員會討論，而不是像現在如一攤死水，這正是最大問題。

賴香伶 行政院 年金改革

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