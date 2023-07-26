雜糧基金會補助造假 黃國昌：涉案人穩坐政院中辦高位

民眾黨立委陳琬惠、前立委黃國昌日前踢爆，經濟部所屬財團法人雜糧發展基金會涉嫌花納稅錢養綠營樁腳、淪為綠營「養肥貓」酬庸處，台北地檢署分他字案偵辦。黃國昌今天指出，雜糧基金會前執行長陳錦倫任內虛報公帑，目前還穩坐行政院中辦副執行長之位，非常離譜。

黃國昌表示，他3周前在直播中揭露雜糧基金會荒腔走板的行徑，雜糧基金會前董事長林源泉與陳錦倫終日濫花公帑送禮、飲酒作樂，甚至連回家的高鐵票費用都用出差名義虛報。此外，竟還用補助計畫的名義豢養特定政治人物的樁腳，再交出充滿造假與P圖的劣質報告充數。

黃國昌指出，雜糧基金會當時回應「補助計畫經審查委員審查通過後，再提董事監察人會決議通過才可執行，無任何造假可能」，這樣的說法擺明硬拗、說謊。但證據確鑿，林源泉在社會強烈質疑下，被迫在董事會上宣布辭職。上周雜糧基金會終於改口承認，「計畫案均有多項結案報告內容與計畫書中工作實施要點及預期效益不符」。

黃國昌認為，雜糧基金會處理方式荒謬，不是把貪贓枉法詐領補助款之徒移送法辦，而是讓他們趕快有重新補正、斷尾求生的機會。造假單位已經承認「確有疏失不當，願將計畫之全數款項返還」，但汙走的錢本來就該還，不是東窗事發後，趕快繳回犯罪所得就可以沒事。