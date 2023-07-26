綠委：國軍抗彈板用警規非軍規 測試竟拿非解放軍規格

新北市議員林秉宥近日踢爆國軍抗彈板無法抵擋子彈，國防部日前公開測試，結果6發子彈皆未穿透抗彈板。民進黨立委王定宇今天表示，目前國防部採購標準是美國執法人員使用的NIJ警規，非軍規，合格不代表合用，且測試未使用中共解放軍使用的5.56釐米鋼芯彈，呼籲國防部重視國軍性命安全。

「合格不代表合用」，王定宇指出，國軍20、30年來採購防彈背心標準，採用美國執法人員（指警察）使用的NIJ，而不是軍規，軍規標準幾乎NIJ頂標的四級，換句話說，NIJ標準不足以在戰場上保護國軍安全，有被子彈打穿的疑慮。

另外，國軍目前使用7.62釐米子彈測試抗彈板，模擬中共解放軍AK47步槍的7.62釐米子彈，不過，共軍早在1997年換裝5.8釐米子彈，全面淘汰7.62釐米的子彈，因共軍禁止出口配發子彈，因此美國採用最接近其動能的5.56釐米M855鋼芯彈進行測試，台灣有這款的子彈，為什麼不拿來測試使用，而是用共軍已經不使用的7.62釐米子彈測試。

民進黨立委趙天麟說，民間用實驗方式，凸顯國軍使用的防彈背心無法抵擋中共子彈，甚至拿刺刀實驗，國防部否認傳聞，還要追究責任，這樣做法無法找出問題根源。

趙天麟說，國防部認知防彈背心符合美國標準，所謂的標準到底是哪個標準，是否符合戰場最高強力子彈，如果是因為預算不夠的問題，他會在立法院下個會期強力要求國防部給足相關預算，拉高防彈背心規格。