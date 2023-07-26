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美眾院通過台灣國際團結法　綠委：前所未見的決議

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委王定宇（右）、趙天麟（左）今天舉行「真實的保護力 VS. 虛偽的安全感」記者會，呼籲呼籲國防部即刻檢討抗彈板的採購「不合時宜」的標準。記者林俊良／攝影
民進黨立委王定宇（右）、趙天麟（左）今天舉行「真實的保護力 VS. 虛偽的安全感」記者會，呼籲呼籲國防部即刻檢討抗彈板的採購「不合時宜」的標準。記者林俊良／攝影

美國聯邦眾議院今天通過「台灣國際團結法案」，法案主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣。立法院外交國防委員會委員趙天麟表示，該法案通過意義在於，觸及討論台灣在聯合國的法律地位，這是前所未見的決議。另名外交國防委員王定宇也說，這是建立法理基礎重要的一步，希望這是台灣參與國際組織鬆綁的一步，期待有法源依據後，未來有更多實質作為。

趙天麟指出，這件事跟立法院今天通過台美21世紀貿易倡議首批協定同等重要，過去或許有個別政治人物或政府官員提起這件事，但未曾在美國眾院通過這樣決議，探討台灣在聯合國的地位，這是前所未見。

趙天麟表示，美國眾議院通過「台灣國際團結法案」，背後代表三個意義，包括討論台灣在聯合國法律地位、台灣與中國大陸的相異之處、以及處理台灣的國際地位，這是很重要的里程碑；雖然接下來還有參議院能否通過以及總統是否簽署，但身為台灣國防外交委員會的委員，必須對美國眾議院獻上感謝，德不孤必有鄰。

王定宇說，這個法案有重要條文就是2758號決議文，只有處理中國大陸代表權問題，並不包含台灣；過去中共用扭曲錯誤詮釋，引用聯合國2758號決議文，阻止台灣參加國際組織及國際互動，實際上當年只處理聯合國中國代表權席次，沒有處理台灣主權問題。

王定宇說，這次2758號決議文明白揭諸不包含台灣，建立法理基礎的重要一步，這個動作對台灣和各國之間互動可以很清楚揭示，對台灣實質參與國際社會跟國際組織重要的一步。

聯合國 美國 趙天麟

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